الكرملين: بوتين وشى سيبحثان الحوار الروسى الأمريكى فى بكين

وقال بيسكوف معلقا على المحادثات المرتقبة "إنى أعتقد أنه سيتم تخصيص وقت كبير لتبادل الآراء حول الأجندة الدولية هذه المرة وسيشمل ذلك الاستقرار الاستراتيجى فى أوروبا وضمانات الأمن للحوار بين روسيا والولايات المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسى (الناتو)، فضلا عن المشاكل الإقليمية"- وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.
وشدد على أن بكين ستستضيف "مفاوضات روسية صينية رئيسية واسعة النطاق عندما تتاح الفرصة للزعيمين وستكون تلك المفاوضات كافية تماما لتغطية المجالات القائمة للتعاون الروسى الصينى متعدد الأشكال".
ووفقا لبيسكوف، فإن بوتين وشى جين بينج سيقومان بمناقشة التعاون فى المجالات الرئيسية بما فى ذلك مشاريع التجارة والاقتصاد والطاقة والتعاون الاستثمارى والفضاء.
ويعتقد المتحدث أن "الأجندة ضخمة، لأن العلاقات الروسية الصينية متعددة الأشكال من حيث الموضوعات، لذلك هناك محادثة جادة ومكثفة تنتظرنا".
وأشار إلى أن بوتين سيصل إلى بكين الجمعة المقبلة فى 4 فبراير.
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