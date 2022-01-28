نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازى بإمكانك الآن الاستعلام عنها من خلال الرقم الامتحاني، فقد كثرت عمليات البحث بدرجة كبيرة عبر محركات بحث جوجل من أجل التعرف الى نتائج القبول الموازي التذ قامت وزارة التعليم العالي البحث العلمي برفعها بشكل إلكتروني بظل إجراءات وزارة التربية والتعليم باتباع جميع الإجراءات الاحترازية خلال سير الإعلان عن هذه النتائج، والتي قد تم الإعلان عنها رسمياً في الفترة الأخيرة وسوف تتوفر عبر المواقع الإلكترونية على هيئة ملفات بي دي إف، ونحن اليوم سوف نتعرف على كافة التفاصيل التي تتعلق بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

نتائج القبول الموازي

قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي في الفترة الأخيرة عن البدء في قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة للقبول الموازي من بينهم 3454 طالب وطالبة عن السنوات الماضية، وعلى نفس الصدد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي سوف يتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني عبر المواقع الإلكترونية المفعلة من قبل الوزارة على شبكة الإنترنت، من أجل إتاحة إمكانية الاستعلام عن هذه النتائج التي يتم الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر، ويتمكن الآن كافة الطلاب والطالبات إجراء الاستعلام عن نتائج القبول في العراق التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بالعراق في شتى محافظات العراق أون لاين من خلال الاسم الرباعي والرقم الامتحاني للطالب.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بالعراق.

يتم النقر على خانة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

يتم النقر على خانة إضافة اسم الطالب رباعي بالخانة الخاصة له.

يتم إضافة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بالخانة الخاصة لها.

يتم تدوين اسم المحافظة التابع لها الطالب.

يتم الضغط على خانة عرض النتائج لتظهر أمامك على الفور ملفات بي دي إف.

يتم القيام بتحميلها والحصول على النتيجة الخاصة بك.

معدلات القبول الموازي

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

شروط القبول الموازي

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.