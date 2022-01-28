طريقة التسجيل في سكني 1443 وكيفية الاستفادة من الدعم السكني والشروط المحددة

طريقة التسجيل في سكني 1443 والاستفادة من الدعم السكني المتوفر للفئات المستهدفة للبرنامج وهو الأسر الذين تزيد عليهم أعباء الحياة من محدودي الدخل ممن هم يعيشون في مسكن غير مناسب لهم سواء في المساحة ونوعية البناء أيضاً تقوم الوزارة بمراجعة طلبك الذي قدمته عبر الموقع الإلكتروني وبعد حالة الاستحقاق والتي هي وفق البيانات التي أدخلتها، يليها التحقق من الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك، ثم معاينة البيت من حيث الخصائص والمعايير لديها ثم يتم تمويل الوحدة السكنية التي اخترتها عبر الموقع أو قطعة الأرض أو غيرها من المشاريع المتاحة من خلال موقع وزارة الإسكان منصة سكني بعد اكمال عملية التسجيل.

شروط التسجيل في الدعم السكني

يوجد الكثير من المبادرات السكنية التي تشمل مشاريع كثيرة منها تقديم وحدات سكنية ممولة بدعم الوزارة وكذلك الأراضي والفيلات ومشاريع ترميم المنازل وتجديدها، والبناء الذاتي والقرض العقاري المدعوم..وغيرهم كثير من المشاريع والحلول السكنية المقدمة لمساعدة المواطنين السعوديين من هم يستحقون الدعم، ولذلك أتاحت الوزارة التسجيل في منصة سكني ولكن لابد أن يتوفر بعض الشروط التي هي على النحو التالي:-

الأسر السعودية التي تقيم في المملكة بشكل دائم وأولادهم لا تزيد أعمارهم عن 25 سنة ويشترط ألا يكونوا متزوجين.

ألا يقل عمر رب الأسرة عن 25 عام.

لم يكن للأسرة المسكن المناسب للمعيشة، ولا تقدر على شراء مسكن جديد (محدودي الدخل).

ألا تكون الأسرة سبق لها الاستفادة من مبادرة سكني من قبل في أي من المشاريع الأخرى فالاستفادة لمرة واحدة فقط.

الشخص الأعزب غير مستحق للحصول على الدعم.

يستثنى الأولاد أيتام الأب والمرأة التي تعول أطفالا والمطلقة التي طلقت من سنتين والمرأة الغير سعودية التي لديها أطفالا سعوديين.

طريقة التسجيل في سكني 1443

الدخول عبر رابط موقع سكني للحصول الدعم السكني.

يليها الضغط على كلمة تسجيل دخول ذي اللون الأخضر.

سوف يتيح الموقع لك التسجيل بطريقين من خلال بوابة النفاذ الوطني أو من خلال الموقع وإكمال التسجيل عبر تعبئة البيانات.

كتابة رقم الهوية ثم الضغط على (أنا لست روبوت) والتالي.

يليها تاريخ الميلاد وأن تعلم على مربع الإقرار على الشروط والأحكام.

سوف يرسل لك رمز تحقق على جوالك قم بكتابتها في الموقع، ثم التالي.

إدخال كلمة مرور ثم تأكيدها والبريد ورقم الجوال المسجل في أبشر واختر وسيلة التواصل يمكن اختيار الطريقتين أيضاً.

ثم الضغط على كلمة تسجيل يليها إدخال كلمة التحقق المٌرسلة على رقم الجوال المسجل في أبشر.

بعدها الضغط على التالي ومنها سوف يعطيك رسالة تم التسجيل في سكني بنجاح.

عليك اختيار الملف الشخصي ومنه تحديد خانة غير مستحق ويليها التحقق من حالة الاستحقاق.

سوف ينقلك على التقديم على الدعم السكني ومنها الموافقة على الشروط والأحكام ثم موافق.

يلها تعبئة نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة ومعلومات الأسرة ثم النقر على استمر.

بعدها سوف يطرح عليك الموقع بعض الأسئلة ثم الضغط على خانة الحصول على حالة الاستحقاق.

يتم معالجة الطلب وتظهر رسالة أنك مستحق إذا كنت مستوفي الشروط.

كيفية الاستفادة من الدعم السكني

بعد استكمال الخطوات بالشرح أعلى سوف تضغط على كلمة (استكمال طلب التسجيل)، والتي يطلب منها طلب بيانات الوظيفة ومعلومات الإقامة ثم النقر على كلمة حفظ ومتابعة، بعدها تعبئة معلومات الدخل والبدلات واسم البنك الذي تتعامل معه، يليها الضغط على حفظ ومتابعة، يليها تعبئة المعلومات الإضافية والتي منها اختيار الوحدات السكنية التي تريد التقديم عليها أو اختيار أي منتج من منتجات الدعم السكني المتاح أمامك من المشاريع المتاحة وكذلك تحديد المنطقة ثم النقر على كلمة حفظ ومتابعة وهكذا تكون قد سجلت في الدعم السكني، و للتأكد عليك الذهاب إلى الملف الشخصي مرة أخرى سوف يكون مكتوب حالة الإستحاق (مستحق).