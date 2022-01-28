تمويل الأفراد بدون ضامن “جديد” .. مزايا التمويل الشخصي

تمويل الأفراد بدون رعاة يقدم بنك البلاد الآن خدمة ممتازة للعملاء داخل وخارج المملكة العربية السعودية حيث يتيح الحصول على تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون الذهاب إلى البنك ، ولكن يمكنك الحصول عليه من خلال الرابط الإلكتروني لبنك البلاد. للتمويل ، وفكرة تمويلك هي بيع سلعة معينة لصالح العميل بعد حصوله عليها ، ولديه إمكانية التمديد إلى 60 قسطاً ، وكل ذلك من خلال التمويل الشخصي بدون ضامن بنكي.

تمويل الأفراد بدون ضامن وشروط الحصول عليه

هناك عدة معايير للحصول على قرض شخصي من بنك البلاد ، منها:

يجب أن يكون لمقدمي طلبات التمويل دخل لا يقل عن 3،000 ريال سعودي للمواطنين السعوديين ولا يقل عن 3،500 ريال سعودي لغير المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية. يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن ثمانية عشر عامًا ولا يقل عن كما كان مطلوبًا أن يكون موظفًا في بنك البلاد أو إحدى السلطات السعودية المعتمدة أخيرًا ، يجب أن يكون لدى العميل حساب مصرفي صالح لدى بنك البلاد وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذا النوع من التمويل له عدد من المزايا التي قد تجعلك ترغب في الحصول عليه.

مميزات تمويل مصرف البلاد الشخصي

بالإضافة إلى هذه المزايا ، فهي تتوافق أيضًا مع شروط الشريعة الإسلامية

كما يمكن الحصول عليها من قبل أي مقيم في المملكة العربية السعودية سواء كان مواطنًا محليًا أم لا ، ولا يحتاج إلى أي ضامن.

بصرف النظر عن تبسيط كل الإجراءات الخاصة بالتمويل وتيسير العملية لمقدم الطلب حيث يحتاج فقط إلى تقديم الطلب من خلال الرابط الإلكتروني لبنك البلاد للاستمتاع بكافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك. للمذكور بالفعل

يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى 2 مليون ريال سعودي. يمكن طلب تمويل إضافي مرة أخرى إذا تم بالفعل تقديم طلب تمويل سابق

إلى 2 مليون ريال سعودي. يمكن طلب تمويل إضافي مرة أخرى إذا تم بالفعل تقديم طلب تمويل سابق تسمح البنوك أيضًا بتأجيل واحد من عدد محدد من الأقساط كل عام

بالإضافة إلى ذلك ، لا يُسمح بتحويل الراتب الشخصي لمتلقي التمويل إلى موظف البنك

يمكنك أيضًا أن تقوم بشراء أي نوع من الأسهم المتوفرة.

طريقة طلب تمويل الأفراد إلكترونيا