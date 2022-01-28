التسجيل والحجز الإلكتروني سكني عبر منصة سكني sakani

التسجيل والحجز الإلكتروني سكني من خلال موقع منصة سكني الإلكترونية مع شرح كيفية الحجز بالخطوات، تيسيرا على كل من يرغب في التسجيل والحجز في مشروع سكني، الذي قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بإنشائه، بهدف توفير المسكن المناسب للمواطنين والمواطنات داخل أراضي المملكة ممن لا يملكون مساكن خاصة بهم، كما يوفر أيضا مشرع سكني العديد من المنتجات والمشاريع الأخرى من فلل وشقق وتاون هاوس للمواطنين بمختلف المدن في المملكة، وفيما يلي سوف نوضح طريقة الحجز الإلكتروني في مشروع سكني، لكل من يرغب في التسجيل ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل في مشروع سكني.

شروط التسجيل والحجز في مشروع سكني

أن يكون بلغ عمر المتقدم الخامسة والعشرون فيما فوق. ألا يكون المتقدم لديه القدرة الشرائية لوحدة سكنية. ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من مشرع سكني. أن يكون المتقدم عائل لأسرة. عدم امتلاك المتقدم أية عقارات أو وحدات سكنية أخرى.

التسجيل والحجز الإلكتروني سكني 1443-2022

أولا: قم بالدخول عبر رابط موقع سكني.

ثانيا: انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثالثا: قم بالنقر على كلمة تسجيل جديد، أو تسجيل الدخول مباشرة إذا كنت تمتلك حساب بالفعل في موقع سكني.

رابعا: في حالة عدم امتلاك حساب في الموقع، قم بكتابة رقم الهوية الوطنية، كما يمكنك أيضا تسجيل الدخول باستخدام منصة النفاذ الوطني.

خامسا: سوف يتم إرسال رقم التفعيل في رسالة نصية لدخول الموقع.

سادسا: قم بالنقر على أيقونة التقديم والموافقة على كافة الشروط والأحكام.

سابعا: قم بالضغط على منصة السوق الإلكتروني، وسوف يتيح لك اختيار الوحدة والحجز.

خطوات نظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية في مشاريع سكني

قم بتحديد المشروع والمنطقة.

ثم قم باختيار الوحدة السكنية.

قم باختيار التمويل المناسب لك.

ثم قم بطباعة عرض السعر.

ثم قم باستكمال الحجز النهائي.

موعد نزول دعم سكني للمستحقين 1443-2022

أوضحت الوزارة من خلال منصة سكني موعد نزول الدعم السكني حيث يتم إيداعه في نهاية كل شهر ميلادي، كما أوضحت جدول زمني يحدد متي ينزل الدعم السكني في العام الجديد 2022/1443.