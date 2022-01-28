أول تحرك من الموارد البشرية على تسجيل مواطنين في التأمينات دون علمهم

فتحت وزارة الموارد البشرية مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحقيقًا موسعًا للوقوف على شكاوى تسجيل مواطنين في التأمينات دون علمهم والتي وردت إلى الوزارة خلال الأيام الأخيرة، والتي عبر فيها الكثير من المواطنين عن استياءهم بعد تسجيلهم في منصة التأمينات الاجتماعية دون إعلامهم أو إخطارهم من قبل أصحاب المنشآت، وهو ما دفع المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، إلى نشر بيان هام في هذا الصدد عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصغرى تويتر.

رد الموارد البشرية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى إنه بناءً على ما تم رصده من قبل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شكاوى حول قيام بعض المنشآت بتسجيل أسماء عدد من المواطنين في التأمينات الاجتماعية دون علمهم، فقد أصدرت الوزارة قراراتها بسرعة فتح تحقيق موسع للتحقق من الأمر والوقوف على كافة الأمور الذي حدثت، لافتًا إلى أنه يجري العمل الآن على إلغاء التسجيل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه المخالفين.

ومدى تأثير ذلك على المستحقات

كما أشار متحدث الموارد البشرية أن ما حدث لن يؤثر على أي مستحقات أو برامج للمتضررين من تسجيل أسمائهم دون علمهم، خاصةً وأن الوزارة برفقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيقومان بمعالجة ذلك، داعيًا ودعت المواطنين في جميع أنحاء المملكة إلى الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي مخالفة يتم رصدها، وأنه سيتم على الفور اتخاذ القرار العاجل، واعدًا بانتهاء تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة، مع القيام بحذف ما تم في حالة التسجيل دون علم صاحب التأمين، مع توقيع عقوبات فورية على المخالفين من أصحاب المنشآت في حالة مخالفتهم للقانون.

ومن ناحية أخرى تواصل الوزارة استقبال طلبات الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي المطور في جميع أنحاء المملكة، ويتم مراجعة أي طلب وفق الشروط والضوابط المقررة من قبل الوزارة لاستحقاق الحالات التي تنطبق عليها تلك الشروط، مع صرف الدفعات للمستحقين في حساباتهم البنكية وفق المواعيد المقررة من قبل الوزارة.