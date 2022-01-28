" الأمن الاردني " : 21 ألف إتصال وتعاملنا مع 998 حالة مرضية

دوت الخليج :- قال مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد فراس الدويري إن غرفة العمليات والسيطرة المركزية تلفت 21 ألف إتصال منذ صباح اليوم متعلق بالحالة الجوية.

وتابع في إيجاز صحفي، ليل الأربعاء، أن 8 آلاف مكالمة كانت بهدف الاستفسار والتساؤل، ونحو 2395 آلاف بلاغ للدفاع المدني.

وأوضح العميد الدويري أبرز الوقوعات والحوداث، حيث تم التعامل مع 998 حالة مرضية، منها 135 حالة تعامل مع حالة غسيل كلى، بالإضافة إلى نقل مصابي كورونا إلى المستشفيات وعددهم 64 حالة، فيما جرى التعامل مع 20 حالة شفط مياه أمطار.

وتابع أن 3 حالات تسرب للغاز حدثت نتج عنها وفاة و12 إصابة بالاختناق، مبيناً أنه جرى التعامل أيضا والمساعدة والإخلاء ل 335 حالة إيصال إلى المنزل أو الخروج من المركبات العالقة.