منتخب غامبيا "بلا نجوم" وليس له ما يخسره أمام الكاميرون

علّق مهاجم منتخب غامبيا موسى بارو على المباراة القادمة لمنتخب بلاده مع الكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، يوم السبت.

واعتبر موسى بارو أن منتخب غامبيا "ليس لديه ما يخسره"، مؤكد أن "الضغوط كلها على منتخب الكاميرون لأنهم البلد المضيف. إذا خسروا، ستكون كارثة حقيقية بالنسبة لهم".

وفي مقابلة مع "فرانس برس" قال المهاجم الغاني عن أسلوب منتخب "العقارب": "في السابق، اعتدنا الهجوم كثيرا وخسرنا العديد من المباريات، لكننا الآن ندافع معا، ونهاجم معا، ونفوز معا، ونخسر معا. وحدة هذا الفريق، الارتباط، قوي جدا ويساعدنا على الفوز في كل مباراة".

وعن المهارات والخبرة التي اكتسبها من لعبه في إيطاليا، قال بارو: "بالنظر إلى المكان الذي بدأت منه، وصولي إلى هذه المرحلة، يجعلني أشعر بالسعادة والفخر. لقد ساعدني مدرب مثل سينيسا ميخايلوفيتش في بولونيا كثيرا، بالإضافة لجان بييرو غاسبريني في أتالانتا برغامو. لعب المدربان دورا هاما في مسيرتي".

وبالنسبة لصدى إنجازات المنتخب في غامبيا، أوضح بارو: "بعد مباراة ثمن النهائي ضد غينيا، اتصل بي أخي الكبير واستطعت رؤية الناس يحتفلون في الشارع. الجميع سعداء في البلد".

وأضاف: "بالنسبة لكرة القدم الغامبية، فما حققناه حتى الآن يعتبر إنجازا في حد ذاته. كنا الحصان الأسود قبل البطولة. لم يظن أحد أننا سنصل إلى هذه المرحلة من المسابقة، لكن لدينا لاعبين جيدين، والمدرب جيد، ويحاول بناء فريقه، وتحسين أسلوب لعبه".

وتابع: "المدرب جلب لنا الروح الجماعية التي كانت الأهم. يمكننا القول إنه ليس لدينا نجوم، نحن نلعب كفريق، نفوز كفريق. لا أحد يستطيع أن ينتقد المدرب، النتائج والأرقام تتحدث عن نفسها، إنه يقوم بعمل جيد ونحن سعداء بالعمل معه".

وأشار بارو إلى أهمية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية قائلا: "غامبيا دولة صغيرة. نحب كرة القدم. الناس يتعلمون كرة القدم في الشوارع، لذا فإن المجيء إلى كأس الأمم الإفريقية، والوصول إلى هذا الدور يعد خطوة كبيرة إلى الأمام وسيرتقي باسم غامبيا إلى أعلى مستوى. سيبدأ الناس في اعتبار غامبيا دولة تملك لاعبين جيدين. إنه شيء جيد بالنسبة لنا".

واختتم بارو حديثه قائلا: "خلال التصفيات، قدم لاعبون آخرون عروضا أفضل مني، لذا حتى لو كنت لاعبا رائعا، فعليك أن تكسب مكانك في التشكيلة، عليك أن تقدم كل ما لديك. هذا ما فعلته. خلال فترة الاستعدادات، تدربت. إنها أول مشاركة لنا في كأس الأمم الإفريقية. من يدري متى سنعود؟ لذلك يجب أن أعيش وأستمتع بهذه اللحظة وهذا ما أفعله".

وستواجه غامبيا التي أطاحت بغينيا، الكاميرون التي فاز بصعوبة على جزر القمر، بدور الستة عشر، بنتيجة 2-1.