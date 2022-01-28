نجيب ميقاتى: لا دعوة إلى المقاطعة السنية للانتخابات المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، أنه لا دعوة إلى المقاطعة السنية للانتخابات النيابية المقبلة، بعد قرار رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى رئيس تيار المستقبل - الممثل الأكبر للتيار السنى داخل مجلس النواب - عدم خوض الانتخابات المقبلة سواء بشخصه أو باسم تيار المستقبل بصفة عامة.





جاء ذلك ردا على سؤال عقب انتهاء الاجتماع مع مفتى لبنان الشيخ عبداللطيف دريان اليوم بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية. وأوضح ميقاتى أن مصلحة الطائفة السنية ليست فى الدعوة للمقاطعة، مشددا على أن الانتخابات ستجرى فى موعدها المقرر فى 15 مايو القادم. وكان ميقاتى أكد خلال اللقاء، مع دريان أن التحديات الكبيرة التى تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب أولا وحدة الصف الوطنى بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الإسلامى، معولا على حكمة مفتى الجمهورية وتوحيد كل الجهود فى سبيل جمع الشمل.

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