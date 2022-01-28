عاجل.. وزير الدفاع الأوكرانى: هناك حوالى 112 ألف جندى روسى على الحدود

جدة - نرمين السيد - وأوضح ريزنيكوف - خلال جلسة بالبرلمان الأوكرانى أوردته وكالة أنباء انترفاكس الروسية -: "نحن الآن نراقب وحدات روسية تضم حوالى 112 ألف من الجنود الروس، إلى جانب المعدات القتالية البحرية والجوية على طول حدودنا".
وهددت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا إذا أقبلت على أى تحرك ضد أوكرانيا.
وتجهز أوكرانيا قوات دفاع إقليمية من متطوعين منذ عدة أشهر، وهى القوات التى تتدرب على الدفاع المحتمل على كييف.
واستولت روسيا على إقليم أوكرانى من قبل عندما أعلنت ضم شبه جزيرة القرم للاتحاد الروسى بعد سيطرة القوات الروسية عليها، جاء ذلك بعد أن أجرى إقليم القرم استفتاءً على الانضمام لروسيا، وهو الاستفتاء الذى تعتبره أوكرانيا وقوى الغرب غير شرعى.
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