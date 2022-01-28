نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل ولي أمر جديد على نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور, مع اقتراب بدأ الفصل الدراسي الثاني يبحث العديد من أولياء الأمور عن كيفية التسجيل في نظام نور التعليمي كولي أمر, ويهتم نظام نور بتوفير الخدمات الإلكترونية المختلفة للتسهيل علي أولياء الأمور التقديم الحصول علي هذه الخدمات ولا يحتاجون إلي الذهاب إلي المدارس أو الجهة التعليمية المختصة بتقديم هذه الخدمات.

رابط موقع نور التعليمي

اعلن موقع نور التعليمي التابع لوزارة التعليم السعودي أنه يمكن لأولياء الأمور القيام بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني الخاص بهم, وإنشاء حساب جديد كولي أمر, ويمكنك القيام بالاستفادة من الخدمات المقدمة من موقع نور أو التسجيل كمستخدم جديد كولي أمر من خلال الرابط الرسمي لهم وهو , موقع نور التعليمي.

شروط تسجيل طالب جديد في نظام نور السعودي

حددت وزارة التعليم السعودي بعضاً من الشروط التي لابد أن تتوافر في كل طالب يريد ولي أمره تسجيله في نظام نور, من بين هذه الشروط هي.

يمكن أن يقوم ولي الأمر بتسجيل نجله من بداية سن ست سنوات ويمكن أن يتم انقاص هذا العمر مقدار تسعين يوم, واكبر عمر للتقدم في نظام نور هو أحدي عشر عاماً.

يتم استقبال طلبات الطلاب السعوديين في بداية الأمر, ثم بعد ذلك يقوم الطلاب الغير سعوديين بالتسجيل.

تقديم شهادة طبية تفيد أن الطفل المتقدم لديه قدرات تنموية.

إذا كان الطفل المتقدم متواجد في روضة أطفال اجنبي فلابد علي والديه التقدم بما يثبت ذلك.

يجب أن يكون الطفل الذي يرغب والديه التسجيل له في نظام نور قد امضي سنة في مرحلة الروضة.

خطوات التقديم في نظام نور