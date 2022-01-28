أخبار اليمن : الشوافي يحذر: موجة برد ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الشوافي يحذر: موجة برد ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي أن اليمن ستشهد خلال الساعات المقبلة موجة باردة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة على المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية، داعياً الجميع إلى توخي الحذر.
وتوقع الفلكي الشوافي استمرار الأجواء الباردة الليلة القادمة، مؤكداً أن الحالة في مستوى يتطلب من المزارعين إلى توخي الحذر خصوصاً إذا كانت الرياح ساكنة، منوهاً أن الرياح قد تكون نشطة على العديد من المناطق.
وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى تأثر الصحاري اليمنية برياح شمالية شرقية مثيرة للغبار والأتربة قد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية خصوصاً الشرقية.
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