بوتين: أعددنا عقيدة سياسة خارجية تراعى تغيرات السياسات الدولية

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن وزارة الخارجية الروسية أعدت عقيدة للسياسة الخارجية مع مراعاة التغيرات فى السياسة الدولية، التى حدثت خلال السنوات الخمس الماضية.





وقال بوتين -خلال ترأسه لاجتماع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى، اليوم الجمعة- : "لقد أعدت وزارة الخارجية الروسية مشروع نسخة محدثة لعقيدة السياسة الخارجية الروسية، وتنتمى هذه الوثيقة إلى فئة وثائق التخطيط الاستراتيجى"، مشيرًا إلى أن الخارجية الروسية أخذت فى الاعتبار آخر التغيرات التى تحدث فى العالم، بما فى ذلك التغيرات الهامة فى السياسة الدولية خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف بوتين: "مجلس الأمن القومى الروسى يعمل بشكل أو بآخر على إعداد وثائق التخطيط الاستراتيجى فى مختلف المجالات".

وتشير وسائل إعلام روسية أن الرئيس بوتين بحث أثناء هذا الاجتماع الرد الأمريكى ورد حلف شمال الأطلسى على مطالب روسيا بضمانات أمنية.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتى عقب استلام موسكو لردين مكتوبين من الولايات المتحدة وحلف "الناتو" على مطالبها الأمنية.

وكان وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أعلن فى وقت سابق أن الرد الأمريكى ورد "الناتو" لم يلبيا مطالب بلاده الأمنية.