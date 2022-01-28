الطيران العراقى: استهداف مطار بغداد الدولى يمثل خرقا كبيرا لسيادة البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت سلطة الطيران - فى بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "فى الوقت الذى يسعى العراق لرفع الحظر المفروض على حركة النقل الجوى وعودته بشكل طبيعى وابعاد مطاراته وخطوطه الوطنية عن أى قيود أو عقوبات دولية، يأتى استهداف مطار بغداد الدولى فجر اليوم بصواريخ إجرامية لتقوض جميع الجهود الساعية لإبعاد ما يؤثر على سمعة البلد وتعريض مصالحه للخطر".

وأضاف أن "ما حدث فجر اليوم من استهداف لمطار بغداد الدولى، على الرغم من كونه ليس الأول، فقد سبق ذلك استهدافات أخرى، إلا أنه هذه المرة أدى إلى أضرار كبيرة فى أحد مدارج المطار وطائرتين مدنيتين فى المنطقة الجنوبية للمطار، وهذا ما يمثل خرقًا كبيرًا للسيادة وتعريضًا لأمن المواطنين للخطر ومزيدًا من الشكوك بعدم تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدنى، وهذا ما سيعقد موقف العراق أمامهم ويتسبب بمزيد من العقوبات والقيود والخسائر المعنوية والمادية".

وتابع: "إننا بصفتنا سلطة مختصة بتطبيق إجراءات السلامة فى المطارات العراقية كافة، نستنكر بقوة مثل هذه الأفعال الإجرامية وندعو الجهات الحكومية المسؤولة لمساعدتنا فى إيجاد الحلول الكفيلة بحماية المطارات باعتبارها واجهة للبلد، ومنع أى أفعال من هذا النوع التى تعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر".