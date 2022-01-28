وزير خارجية اليابان يدين الهجوم الإرهابى الحوثى على منشآت مدنية بالإمارات

جدة - نرمين السيد - أدانت اليابان، اليوم الجمعة، بشدة الهجوم الإرهابى لميليشيا الحوثى الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضى الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفى بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى ووزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى.





وأكد هاياشى - بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إدانته الشديدة لهذه الاعتداءات الإرهابية الحوثية التى تشكل تهديدًا للجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة. وتقدم وزير خارجية اليابان بالتعازى إلى دولة الإمارات وأسر ضحايا الهجوم الإرهابى الذى وقع يوم 17 يناير الجارى، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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