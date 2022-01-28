قتيل جراء هبوط حاد لمروحية عسكرية فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة أن جميع أفراد الطاقم المكون من ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة جراء الحادث، وتوفى أحدهم خلال نقله إلى المستشفى. وذكرت الوزارة الروسية أن الحادث وقع خلال تنفيذ المروحية تحليقا دوريا، وأن التحقيق الأولى يرجح تعرض المروحية لخلل فنى. وأكدت وكالة "إنترفاكس" أن المروحية المنكوبة "مى-8" نفذت هبوطا اضطراريا على نهر الفولغا المتجمد.

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