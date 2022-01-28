بوتين لماكرون: الغرب تجاهل مخاوف روسيا الأمنية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى اتصال هاتفى إن الغرب تجاهل مطالب موسكو الأمنية من أجل خفض التوتر بين الجانبين حول مسألتى أوكرانيا وحلف شمال الأطلسى، على ما أفاد الكرملين.





وجاء فى تقرير للكرملين حول مضمون المكالمة بين الرئيسين أن "أجوبة الولايات المتحدة والحلف الأطلسى لم تأخذ بالاعتبار مخاوف روسيا الجوهرية"، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز". ونقلت "فرانس رس" عن الرئاسة الروسية "تم تجاهل المسألة الأساسيّة، وهى كيف تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها... تطبيق المبدأ القائل بأنه يجب ألّا يعزز أى طرف أمنه على حساب دول أخرى". وذكر الكرملين أن روسيا "ستحدد ردها المقبل" بعد أن تدرس بالتفصيل ردّ خصومها. تحشد موسكو أكثر من مئة ألف عسكرى على الحدود الأوكرانية منذ نهاية 2021، بحسب تقديرات الغربيين الذين يخشون هجوما روسيا وشيكا على أوكرانيا. واشترطت موسكو من أجل خفض التوتر وقف توسيع حلف شمال الأطلسى ولا سيما بضمه أوكرانيا، وعودة الانتشار العسكرى الغربى إلى حدود 1997. ورفضت واشنطن فى ردها الأربعاء، فرض أى حظر على انضمام أوكرانيا إلى الحلف، لكنها عرضت على موسكو "مسارا دبلوماسيا" جاداَ" للخروج من الأزمة.

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