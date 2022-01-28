انهيار جسر فى بيتسبرج قبل ساعات من زيارة بايدن للحديث عن البنية التحتية!

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس بلدية بيتسبرج، إد جينى، فى مؤتمر صحفى فى مكان الحادث، إنه لم يتم الإبلاغ عن أى وفيات، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn".

وقال داريل جونز، رئيس قسم الإطفاء فى بيتسبرج، إن هناك 10 "إصابات طفيفة"، وتم نقل ثلاثة أشخاص منهم إلى المستشفى.

وأضاف أن أيا من الإصابات لم تكن خطيرة، وأوضح أن ثلاث أو أربع سيارات كانت على الجسر عندما سقط.