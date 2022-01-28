جدة - نرمين السيد - وقال رئيس بلدية بيتسبرج، إد جينى، فى مؤتمر صحفى فى مكان الحادث، إنه لم يتم الإبلاغ عن أى وفيات، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn".
وقال داريل جونز، رئيس قسم الإطفاء فى بيتسبرج، إن هناك 10 "إصابات طفيفة"، وتم نقل ثلاثة أشخاص منهم إلى المستشفى.
وأضاف أن أيا من الإصابات لم تكن خطيرة، وأوضح أن ثلاث أو أربع سيارات كانت على الجسر عندما سقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيار جسر فى بيتسبرج قبل ساعات من زيارة بايدن للحديث عن البنية التحتية! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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