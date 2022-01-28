وزيرة خارجية بريطانيا تدين بشدة الهجوم الإرهابى الحوثى على الإمارات

جدة - نرمين السيد - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتى، خلال اتصال هاتفى، مع ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما المشتركة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة.





وأكدت ليز تروس - خلال الاتصال الهاتفى، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" - إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى لميليشيا الحوثى الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضى الإماراتية الذى وقع يوم 17 يناير الجارى، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. كما أكدت أن هذه الاعتداءات الإرهابية تقوض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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