رابط نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق بالرقم الامتحاني عبر mohesr.gov.iq

رابط نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق كثف الطلاب بحثهم في الساعات الاخيرة، عن الرابط للاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 للجامعات العراقية مع عدد الامتحانات عبر موقع النتائج او موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث يكون المسؤول عن الفحص وبحسب بعض التقارير، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن أن معدلات نجاح أعلى من العام السابق، حرصًا على سلامة الطلاب في مواجهة وباء فيروس كورونا، وعبر موقع ثقفني ننشر رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2022 عبر الوسائل الإلكترونية من منازلهم عبر الإنترنت.

نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق

تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق على إصدار نتائج امتحان القبول الموازي في عام 2022، عبر رابط يسمح لجميع المرشحين بالتواصل، ثم تحديد نتائج امتحان القبول الموازي من خلال الدخول بالرقم الامتحاني، وينتظر آلاف الطلاب وأولياء أمورهم نتائج قبولهم الموازي لعام 2022، والذي أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية أنه سيكون متاحًا على موقعها الإلكتروني وكما ذكرنا من قبل، فإن الطلاب من جميع محافظات العراق يشعرون الآن بالتوتر الشديد، وينتظرون بفارغ الصبر نتائج عملية القبول الموازية في جامعات البلاد التي تعلنها وزارة التربية والتعليم العراقية حيث يمكن الان الاستفسار عن النتائج وهذا يساعد على تجنب الازدحام بين الطلاب أثناء حصولهم على النتائج عند عودتهم إلى مدارسهم، وقد تم بالفعل نشر النتائج. لقد حصلوا على نتائجهم من خلال تنزيل هذه الملفات على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، وهم يبحثون عنها.

خطوات استخراج نتائج القبول الموازي 2022 بالجامعات العراقية

أعلنت وزارة التعليم العالي ، تفعيل رابط إلكتروني لإبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بنتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية، هذا جزء من جهد أكبر لتبسيط عملية الحصول على النتائج عبر الوسائل الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور، مع إمكانية استرداد النتائج بسهولة عبر موقع وزارة التعليم الإيرانية على الويب باتباع الخطوات أدناه.