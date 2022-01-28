متاحً رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية moedu.gov.iq

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل إلى حد كبير لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي قد تم الكشف عنها مؤخراً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر شبكات الإنترنت لمنع التجمعات والزحام لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج بابسط واسهل شكل ممكن

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/202

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية بعدما تم الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالب من بينهم 3500 طالب وطالبة من الأعوام الماضية عليه اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على رابط مباشر بإمكان جميع الطلاب استخدامه على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل على نحو خطوات وطرق نستعرضها نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بعدما تم الإعلان من قبل وزارة التربية عن اعتماد نتائج القبول الموازي اونلاين نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء عن نتائج القبول الموازي وذلك على مستوى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

الخطوة الرابعة تسجيل المحافظة التي يتبع اليها الطالب والنقر على خانة عرض الدرجات

على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بالحال بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على ان يصبح بإمكانكم عبر صندوق التعليقات التي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج اون لاين فى إطار خدمتنا التي نعمل على تقدمها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز حول جميع الخدمات التعليمية المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم على ان نوافيكم بكافة المستجدات المطروحة حول نتائج القبول الموازي على مدار الساعة حيث بشكل مؤخر قد بدء العام الدراسي بالعراق فى اليوم السابع والعشرون من يناير الماضي