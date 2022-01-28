نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة عربية ثأرية.. موعد مباراه مصر والمغرب ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه مصر والمغرب ، مواجهة عربية رابعة مرتقبة إذن في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون، سيستضيفها يوم الأحد 30 يناير 2022 ، ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ستكون بمثابة نهائي مبكر، يجمع واحدًا من أقوى المرشحين لنيل لقب النسخة الـ33 من الكان، وهو أسود الأطلسي، في مواجهة أعرق فرق القارة وأكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة فضلًا عن تحقيق رقم قياسي يصعب إن لم يكن مستحيل كسره أو حتى تحقيقه، وهو منتخب الساجدين .

في السطور المقبلة، سنتعرف في تغطية تفصيلية كاملة حول موعد مباراه مصر والمغرب والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين قبيل دور الثمانية من أمم أفريقيا 2021 ، علاوة على تاريخ مواجهات مصر والمغرب في مختلف البطولات والمسابقات.

مباراه مصر والمغرب

مواجهة عربية جديدة ستشهدها كان 2021 مساء الأحد المقبل، في لقاء تمنيناه في المباراة النهائية، كي تكون البطولة الأفريقية عربية 100 %.

حيث نجح المنتخب المصري بجدارة في العبور من أفيال ساحل العاج، بعد مباراة امتدت لأكثر من 120 دقيقة، حسمها الفراعنة بركلات الترجيح.

فيما تخطى المنتخب المغربي عقبة مالاوي العنيدة والخطيرة في دور ثمن نهائي أمم أفريقيا 2021 .

نستعرض أولًا بالصور نتائج منتخبي مصر والمغرب قبيل دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية 2021 :

تفصيلًا، انطلق مشوار منتخب مصر لكرة القدم في مشاركته الـ25 في بطولة الأمم الأفريقية من الدور الأول أو دور المجموعات.

حيث خسر في الجولة الأولى أمام نيجيريا ، قبل الفوز على كل من غينيا بهدف وأخيرًا السودان .

وإثر تلك النتائج، حل المنتخب المصري في المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف نيجيريا، برصيد 6 نقاط وصافي (1) هدف.

وفي دور ثمن النهائي ، وكما هو معلوم، اصطدم الفراعنة بمنتخب كوت ديفوار ، قبل أن يطيح به بعد ركلات ترجيح ماراثونية.

ويسعى منتخب الساجدين إلى استعادة أمجاد الثلاثية التاريخية (2010.2008.2006) وإضافة لقب تاريخي 8 لمصر في البطولة.

في المقابل، بدأت رحلة منتخب المغرب لكرة القدم ، في المشاركة رقم 18 للمنتخب المغربي بالأمم الأفريقية من دور المجموعات.

إذ فاز في الجولتين الأوليين على كلًا من غانا ثم جزر القمر بثنائية نظيفة ، قبل أن يتعادل في لقاء دراماتيكي مع الجابون .

ووفق تلك النتائج، جاء المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وصافي (3) أهداف.

وفي دور الـ16، يتمكن أسود الأطلسي من “إطفاء” الشعلات ، بعد ريمونتادا متوقعة من كتيبة البوسني وحيد خليلوزيتش.

ويأمل المنتخب المغربي في نيل اللقب الثاني في تاريخه بكأس الأمم الأفريقية بعد بطولة 1976 .

حيث سيستفيد من خروج الجزائر و ساحل العاج من البطولة من أجل تحقيق البطولة الثانية ، والقفز نحو المركز السابع الذي يحتله منتخب الكونغو الديمقراطية (لقبين)، في قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية .

تاريخ مواجهات مصر والمغرب

تعتبر المواجهات المصرية المغربية واحدة من أكثر المواجهات الكلاسيكية العربية والأفريقية أيضًا.

حيث التقت مصر والمغرب – وفق ما تابعناه في “ثقفني” – من قبل في إجمالي 13 مواجهة.

يمتلك المنتخب المغربي أفضلية تاريخية، إذ فازت المغرب في 8 مباريات، بينما حققت مصر الفوز في لقاءين فقط، وحسم التعادل “السلبي” 3 مواجهات.

على مستوى الأهداف، سجل الأسود 12 هدفًا، فيما أحرز الفراعنة 5 أهداف.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات مصر والمغرب ، فكانت فوز المنتخب المغربي بنتيجة (3-2).

جاء ذلك في المواجهة الأولى التي جمعت الشقيقين في دورة الألعاب العربية الثالثة 1961 ، والتي حصد أسود الأطلسي لقبها بعد استضافتها.

على صعيد مواجهات المغرب ومصر في كأس الأمم الأفريقية ، التقى المنتخبان – وفق متابعاتنا في “ثقفني” – 6 مرات.

فازت المغرب في 3 مباريات، بينما حققت مصر الفوز في مواجهتين، وتعادلا في لقاء وحيد.

وللمفارقة، أن المواجهة الأخيرة بين الأسود والفراعنة ، جاءت في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 .

وهي المواجهة التي حسمها منتخب الساجدين لصالحهم، بهدف محمود كهربا لاعب الأهلي والزمالك السابق.

ويعتبر فوز مصر في دور الثمانية من الكان 2017 هو الأول منذ الانتصار الأخير في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 1986 ، التي أُقيمت في أرض الكنانة، بهدف طاهر أبو زيد ” مارادونا النيل “، والتي مهدت بدورها الطريق أمام أبناء النيل نحو اللقب الأفريقي الثالث على حساب الكاميرون آنذاك.

هذا، ويطلق المصريون على مواجهات المغرب أو منتخبات تونس والجزائر مصطلح ” العقدة المغربية ” أو ” عقدة الشمال الأفريقي “.

موعد مباراه مصر والمغرب والقنوات الناقلة

ستقام المواجهة العربية الرابعة في الكان 2021 ، مساء الأحد، في تمام السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت مصر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت المغرب، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة مصر والمغرب ، فقد فوفق ما رصدناه في “ثقفني” أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إسناد المهمة إلى السنغالي ماجتي نداي.

ستقوم بإذن الله قنوات بي إن سبورت القطرية ( الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية ) بتغطية أحداث اللقاء، عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect ، علاوة على القنوات المغربية Al Aoula HD Earth TNT و Arryadia TNT HD .

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة المغرب ومصر والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج المنتخبين الشقيقين في بطولة الأمم الأفريقية 2021 ، وكذلك تاريخ لقاءات مصر والمغرب في مختلف المنافسات والبطولات.