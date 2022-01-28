نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وأسعار هاتف HUAWEI P50 Pro ومميزاته وقدراته الهائلة على تصوير صور احترافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة هواوي عن هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد داخل المملكة العربية السعودية المحبة لهذا النوع من الهواتف المثالية الغنية عن التعريف، وهذا لأنها تتميز بالعديد من المواصفات والإمكانيات التي تؤهلها لتكون الخيار الأول لمحبي التكنولوجيا الحديثة ومحبي التصوير لذلك لنتعرف الآن على التفاصيل الكاملة حول هذا الهاتف المثالي.

HUAWEI P50 Pro

هذا الهاتف من الهواتف المثالية التي حرصت شركة هواوي على القيام بتصنيعها بإصدارين مميزين وبمعالج جديد مقالي من شركة كوالوكم بدلاً من المعالج الصيني الذي حرصوا على القيام باستخدامه مؤخرًا، ويمكننا الآن التعرف على المزيد من التفاصيل عبر الفقرات التالية.

مواصفات HUAWEI P50 Pro

توجد الكثير والكثير من المواصفات المثالية داخل هذا الهاتف وسنحرص عبر هذا الجدول بالتعرف عليها بشكل مفصل تابع الآن الجدول:

المواصفات الإمكانيات المعالج Snapdragon 888 بدلاً من Kirin 9000 الصيني الأبعاد والوزن الطول: 158.8مم. العرض: 72.8مم. سمك الهاتف: 8.5 مم. الوزن: 195 جرام. الإصدار يتمتع الهاتف بإصدارين: P50 Pro سعته 256 جيجا بايت، 8 جيجا رام. P50 Pocket سعته 512 جيجا بايت، 12 جيجا رام.

مواصفات الشاشة

إليك الآن مواصفات الشاشة المثالية التي تم وضعها في الإصدارين التي تم الإعلان عنهما بالأمس، تعرف عليها عبر الجدول التالي:

المواصفات الإمكانيات الشاشة ثلاثية الأبعاد مقاسها 6.6 بوصة. الشاشة مصنعة زجاج منحني True chroma. سرعة الاستجابة 120 هيرتز. الكاميرا الأمامية توجد في منتصف الشاشة ولا تصدر أي إزعاج. أهمية الشاشة مقاومة للأتربة والماء. سماعات تم تزويدها بسماعات استريو ثنائية.

مواصفات البطارية

تتميز بطارية هاتف HUAWEI P50 Pro بأنها متوازنة إلى حد كبير، وهذا لأنهم حريصين على الزيادة من عمر البطارية بالإضافة إلى وضع خاصية الشحن السريع وتعرص على المواصفات عبر الآتي:

المواصفات الإمكانيات سعة البطارية 4360 مللي أمبير في الساعة سرعة الشحن 66 واط. سرعة الشحن اللاسلكي 50 واط.

أسعار هاتف HUAWEI P50 Pro

يمكنك الآن التعرف على الأسعار من خلال هذه النقاط:

سعر الهاتف في السعودية 4000 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الإمارات 3.999 درهم إماراتي.

سعر الهاتف في مصر 14500 جنيه مصري.

كما تستطيع الآن البدء في شراء الإصدارين عبر أسواق الهواتف المحمولة للبلاد التي حرصنا على ذكرها.