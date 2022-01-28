حساب المواطن يوضح الحالات التى لن تستطيع التسجيل فى البرنامج بشكل نهائى

خلال الفترة السابقة تم إصدار قرار بوقف التسجيل عبر برنامج حساب المواطن، ولكن خلال تلك الفترة وجدت بعض استثناءات استثنت من عدم التسجيل فى تلك الفترة وتم أعلان ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر التابع لبرنامج حساب المواطن ليتم تسجيل بعض الحالات الاستثنائية التى تستحق الدعم فى المملكة العربية السعودية .

الحالات المستثناة لتسجيلهم عبر برنامج حساب مواطن وآخر تحديثات تابعة للبرنامج.

فى الفترة التي أقر فيها عدم تسجيل أشخاص جدد عبر برنامج حساب المواطن، إلا أنه لم ينفذ هذا الشرط على الأفراد التابعين لمن ينالوا الدعم بالفعل، ويتم التقديم لهم مع إحضار كافة المستندات المطلوبة وكذلك إحضار المستندات التي تثبت صلة القرابة بين المتقدم الجديد والذي يأخذ الدعم بالفعل.

ولكن فى الفترة الأخيرة وجد بعض التعديلات من قبل حساب المواطن حيث أنه يجب على الفرد تقديم المستندات التي تؤكد استقلاليته .

يشترط تقديم مستندات من شأنها أثبات استقلالية السكن عن طريق تقديم مستند يثبت عقد الإيجار، أو المكان الذي يسكن فيه مستحق الدعم سواء سكن عسكري أو جامعي، وتم وقف التسجيلات الجديدة من شهر مارس للعام الماضي، كما أنه قرر حساب مواطن وضع حد أقصى للاستحقاق .

الشروط اللازمة للقيام بالتسجيل فى حساب المواطن .

يشترط على المتقدم أن يكون معه الجنسية السعودية . يشترط الاقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية وفى حالة السفر لا تزيد مدة السفر للخارج عن ثلاث شهور

شروط الأهلية 1443

للتأهل للبرنامج ، يجب أن يكون المسجل مواطنًا سعوديًا ، باستثناء ابن وابنة المواطنة ، والزوج أو الزوجة غير السعودية ، وحاملي بطاقة التنقل ، ويجب أن يكون المستفيد مقيما دائما. داخل المملكة حتى لا يقيمون خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا في آخر 12 شهرًا كما هو مطلوب. المستفيد ليس في أي من الملاجئ أو السجون العامة وتكون الإفصاحات متوافقة مع تلك الخاصة بالجهات ذات الصلة والأهلية. تعتمد المعايير على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وعمر المعالين إذا كانوا فوق أو أقل من 18 عامًا.