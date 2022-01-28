نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تقرير طبي برقم الهوية | استعلام عن إجازة مرضية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت منصة صحتي طريقة استعلام عن تقرير طبي برقم الهوية أو رقم السجل في المملكة العربية السعودية لجميع مواطنيها، فالآن من الممكن لأي مواطن قام بتقديم طلب تقرير طبيالاستفادة من خدمة الاستعلام عن التقارير الطبية دون حاجته للذهاب لمقر وزارة الصحة لمعرفة ذلك، هذه هي واحدة من ضمن أهداف المملكة لتحقيق رؤية 2030 التي تسعى فيها لتوفير الوقت والراحة للمواطنين، في هذا المقال سوف نقوم بذكر كيف يمكن الاستعلام عن تقرير طبي وأيضًا كيفية استعلام عن إجازة مرضية برقم الهوية.

التقرير الطبي من تطبيق صحتي

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن وجود موقع إلكتروني مسجل عليها التقارير الطبية للمواطنين في المملكة، الآن يمكنك الاستفادة من خدمة الاستعلام عن التقارير الطبية تتيح لك الاستعلام عن حالة التقرير الطبي وتمكنك من معرفة معلومات حالتك وتطورها.

هذا بالإضافة لوجود الكثير من الخدمات عبر المنصة أو تطبيق صحتي الإلكتروني، تتمثل أهمية ذلك في النقاط التالية:

التعرف على تقرير حالتك الطبية في أي وقت.

طباعة التقرير.

تقديم طلب على إجازة مرضية.

الاستعلام عن إجازة مرضية.

خدمة الاستعلام عن شهادات فحص الزواج.

ولكي تتمكن من الاستفادة من هذه الخدمات وخدمة استعلام عن تقرير طبي برقم الهوية بالخطوات والرابط المباشر، يشترط حصولك على حساب مسجل عبر منصة صحتي الإلكترونية، أو من خلال تحميل تطبيق صحتي عبر هاتفك المحمول، فيما يلي سوف نقوم بتزويدك بروابط التحميل:

لكي تتمكن من تحميل التطبيق على هواتف الأندرويد من خلال الدخول على جوجل استور.

أما لتحميله على هواتف الآي فون من خلال الدخول على أبل استور.

إذن هذه هي تفاصيل التقرير الطبي من تطبيق صحتي وروابط التحميل لجميع أنطمة الهواتف المتنوعة، وفيما يلي سنتعرف على طريقة الاستعلام عن تقرير طبي عبر صحة.

يمكنك التسجيل في الدعم الريفي للحصول على تمويل لمشروعك.

استعلام عن تقرير طبي برقم الهوية

الآن سوف نقوم بشرح كيف يمكن الاستعلام عن تقرير طبي برقم الهوية عبر منصة أو تطبيق صحتي seha.sa التابعة لوزارة الصحة في المملكة، ما عليك إلا اتباع الخطوات القادمة:

أولاً قم بالتوجه إلى منصة صحتي الإلكترونية.

أو عن طريق تطبيق صحتي عبر الهاتف المحمول، قمنا بذكر روابطها في الأعلى.

ثانيًا أدخل البيانات المطلوبة منك لتسجيل الدخول.

ثم اختر “الخدمات” من أعلى الصفحة.

من أعلى الصفحة. بعدها اضغط على “الاستعلام عن التقارير الطبية” .

. قم بكتابة الرقم المرجعي الخاص بالتقرير الطبي كما سنذكرنا كيف نحصل عليه في الفقرة القادمة.

ثم أدخل رقم الهوية (السجل المدني) في حالة كنت مواطن سعودي أو رقم الإقامة إن كنت مقيم بالمملكة.

بعد الانتهاء قم بالنقر على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كافة المعلومات حول التقرير الطبي المطلوب.

بهذا تكن قد تعرفت على طريقة الاستعلام عن التقارير الطبية، من ضمن الخدمات الأخرى المقدمة من منصحة صحتي الإلكترونية الاستعلام عن إجازة مرضية وهذا ما سنقوم بشرحه في الفقرة القادمة.

يمكنك الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني والتعرف على موعد نزول الراتب.

استعلام عن إجازة مرضية برقم الهوية

يستحق أي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية الحصول على إجازة مرضية، لذلك قامت وزارة الصحة بتوفير منصة إلكترونية تمكن المواطنين بالتعرف على الإجازة الخاصة بهم وطباعتها إلكترونيًا.

الآن سوف نقوم بذكر كيف يمكن الاستعلام عن إجازة مرضية عبر رقم الهوية عبر الأنترنت:

أولاً قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة صحتي.

قم بتفعيل الدخول إلى حسابك الخاص.

ثم اختر “الخدمات الإلكترونية” من قائمة الخـدمات المتاحة.

من قائمة الخـدمات المتاحة. بعد ذلك حدد “الاستعلام عن إجازة مرضية” .

. سيتطلب منك إدخال بعض البيانات مثل اسم المستخدم – رقم الهوية – رقم الجوال.

أدخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك في المربع الفارغ له.

ثم قم بإدخال رقم الخدمة في المكان المخصص.

بعد ذلك أدخل مكان إقامتك.

ثم انقر على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كافة المعلومات حول الاجازة المرضية المٌقدمة عبر منصة صحتي الإلكترونية بكل سهولة.

يمكنك القيام بخدمة استعلام سمة برقم الهوية مجانًأ من أجل التعرف على حالتك الإتمانية.

وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة استعلام عن تقرير طبي برقم الهوية عبر منصة صحتي وأيضًا تعرفنا على طريقة استعلام عن إجازة مرضية برقم الهوية.