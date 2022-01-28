الاستعلام عن وثيقة تأمين سيارة في السعودية

الاستعلام عن وثيقة تأمين سيارة ، قامت مرور المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الطرق لكل من يريد الاستعلام عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة به أو رقم اللوحة وفيما يخص ويتعلق بهذا الاستعلام سوف نقوم من خلال موقع ثقفني بتقديم كافة المعلومات المهمة الخاصة بكيفية الاستعلام عن تأمين سياره فقد قامت إدارة المرور السعودي بوضع بعض الخطوات اللازمة لكل من يريد الاستعلام عن مركبه خاصه به.

الاستعلام عن وثيقة تأمين سيارة

يوجد خطوات يجب أن يتم إتباعها من يقيم في المملكة العربية السعودية ويرغب في معرفة معلومات عن وثيقة التأمين الخاصة بسيارته، ومن هذه الخطوات اللازمة ما سوف نقدمه لكم في السطور القادمة:

الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة أبشر.

اختيار أيقونة (خِدْمَات المركبات) والنقر عليها.

الضغط على أيقونة (استعلام).

ومن خانة ( استعلام ) يتم الدخول إلى خانة صلاحيه التامين على المركبات.

القيام بتعبئة النموذج الموجود ببعض البيانات الخاصة بصاحب الطلب.ومنها (الرمز المرئي ، رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به ، رقم اللوحة).

وفي النهاية سوف يتم ظهور كافة المعلومات الخاصة (بصلاحية التامين على المركبات).

استعلام عن تأمين سيارة برقم الهوية

يمكن لأي مواطن سعودي يريد الاستعلام عن تأمين مركبة برقم الهوية الوطنية من خلال القيام بزيارة البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة الداخلية السُّعُودية بإتباع عدد من الخطوات المهمة التي قامت هيئة المرور السُّعُودية بوضعها لكل من يرغب في ذلك عن أي مركبه خاصه به، ومن هذه الخطوات التي تم وضعها ما يلي:

يتم الدخول المباشر على الموقع الرسمي وزارة الداخلية السعودية.

الدخول على الصفحة الخاصة بالاستعلام عن (صلاحيه التامين على المركبات).

اختيار أيقونة خِدْمَات المرور والنقر عليها.

الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام الإلكتروني.

قيام المستعلم بتسجيل كافة البيانات الخاصة به ومنها (رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به ، رقم الإقامة ، الاسم الرباعي له ، كل ما يخص ويتعلق بالمركبة من تفاصيل ، الرمز المرئي الظاهر على الشاشة أمامه).

وفي النهاية سوف يتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالمركبة التي تم عملية الاستعلام عنها وإذا كان لا يوجد تأمين على هذه المركبة.

كيفية الاستعلام عن تأمين مركبة من نجم

الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بشركة نجم.

تسجيل رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب المركبة.

القيام بتسجيل رقم البطاقة الجمركية.

الرَّقَم الخاص بالمركبة صحيح.

الضغط على أيقونة تأكيد صحة الأرقام الظاهرة أمامه.

سيتم ظهور كافة بيانات تأمين المركبة التي يتم الاستعلام عنها.

الجدير بالذكر أنه يوجد عدة أنواع للتامين لكل من يريد الاستفادة من خدمات التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ومن هذه الأنواع التأمينية ما يلي:

التامين على المركبات.

التامين ضد الغير.

التامين الشامل.

الأسعار الخاصة بالتامين على المركبات