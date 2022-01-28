شروط التقديم على سكني الأراضي المجانية 1443 في جدة والطائف والدمام

التقديم على سكني الأراضي المجانية 1443 هو أحد الأمور التي تهم الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية والذين يرغبون فى معرفة الشروط الخاصة بالتقديم على هذه المنحة وذلك لأن يقومون بالاستفادة من برنامج الدعم السكني التي أطلقتة وزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان للمواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط فى المملكة.

سكني الأراضي المجانية 1443

منحة الاراضي السكنية المجانية هي أحد البرامج الخاصة ببرنامج الدعم السكني فى المملكة العربية السعودية والتي تقدمها وزارة الاسكان للمواطنين الذين يرغبون فى الحصول على مسكن مستقل، حيث إن الوزارة تهدف فى الفترة الأخيرة إلى توفير السكن المناسب لجميع المواطنين، ويتم تقديم هذه المنحة فى الفترة الحالية فى مدينة جدة والدمام والطائف.

طريقة التقديم على الأراضي السكنية المجانية

يتم التقديم على منحة الاراضي السكنية من خلال منصة سكني حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

زيارة موقع منصة سكني على شبكة الأنترنت.

بعد ذلك يتطلب منك إن تقوم بتسجيل الدخول فى حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

تقوم باختيار من الصفحة منح الاراضي السكنية.

بعد ذلك تقوم باختيار التقديم.

تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية فى المربع المخصص له.

تقوم بكتابة بيانات السكن الحالي للمتقدم.

بعد ذلك تقوم بإدخال البيانات المطلوبة منك.

قراءة الشروط ثم الضغط على زر التقديم.

شروط التقديم على سكني الأراضي المجانية 1443

أوضحت وزارة الشؤن القروية والبلدية والاسكان السعودية بإن هناك عدد من الشروط التي تم وضعها لأن يتم الحصول على الأراضي، حيث إن تلك الشروط تكون كالأتي: