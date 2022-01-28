مزايا تمويل إمكان الميسر للمواطنين بالمملكة، حيث أن منصة إمكان الإلكترونية تقدم تمويلات ميسرة للمواطنين، فإن تمويلات إمكان تكون ميسرة وسهلة تتمتع بمزايا عديدة، حيث يستفاد منها جميع المواطنين العاملين بالمملكة من كافة الفئات بالمجتمع السعودي، كما أن المنصة وضعت شروط استحقاق تمويل إمكان الميسر للمواطنين المستفيدين، فإن منصة إمكان تخضع لرقاة البنك المركز السعودي، فهذا التمويل يسد كافة احتياجات المستفيدين المالية سواء استخدامه كتمويل سيارة أو سداد فروض مالية أو سد عجز بالمصروفات الشخصية، فإن موقعنا الإلكتروني ثقفني يقدم تفاصيل الحصول علي تمويل إمكان الميسر، فلابد أن يقوم جميع الراغبين في الاستفادة متابعة موقعنا.

مزايا تمويل إمكان الميسر للمواطنين

التمويل يكون بدون تحويل الراتب وبدون كفيل.

متوفر في أي وقت وأي مكان.

يبدأ التمويل من قيمة ألفين ريال سعودي تصل إلي قيمة 50 ألف ريال سعودي.

سهولة الحصول عليه فوري من خلال تطبيق الهاتف الإلكتروني.

يتفق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نسبة هامش الربح تكون منخفضة.

فترة سداد مناسبة للمواطنين.

طرق سداد التمويل الميسر من إمكان

تعلن منصة إمكان أن طلب التمويل المصغر الميسر يكون من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي:

الدخول علي رابط المنصة إمكان وتحميل التطبيق. تقديم طلب للحصول علي التمويل الميسر من إمكان مع إرفاق المستندات المطلوبة. تتحقق المنصة من أهلية المستفيد ثم ترسل رسالة بالموافقة الفورية علي الطلب. إيداع المبلغ المحدد في حساب المواطن المستفيد.

أما هناك طرق سداد دفعات الأقساط للتمويل تكون من خلال استخدام احدي هذه الطرق كالأتي:

استخدام تفويض الحسم المباشر.

استعمال نظام الدفع عن طريق الإيداعات.

قنوات التواصل مع خدمة عملاء إمكان