خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة السعودية وشروط الحصول عليها

تعتبر المساعدة المقطوعة ، إعانة من أهم الاعانات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للعجزة، والأرامل، ومحدودي الدخل الغير قادرين على تلبية مطالبهم اليومية، وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم من إيجار السكن وشراء الملابس للأطفال، كما وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي من خلالها يستطيع المواطن السعودي محدود الدخل الحصول عليها، ووصول المنحة لمستحقيها من المواطنين، كما يمكن الاستعلام عن الإعانة المالية المقطوعة من خلال الدخول على رابط المساعدة المقطوعة السعودية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والشروط التي يجب توفرها للحصول عليها.

الشروط اللازمة للحصول على المساعدة المقطوعة

وضعت وكالة الضمان الاجتماعي ممثلة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط اللازمة للحصول على الإعانات وهى كما يلي:-

يجب أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن ٣٥ عاماً. يحب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يكون الشخص المتقدم يملك أي عقارات أو أرضي زراعية أو يكون لديه سجل تجاري. لا يكون المتقدم يملك أي دخل شهري آخر غير معاش الضمان الاجتماعي، أو يحصل على إعانات من أي جهة حكومية أخرى. أقصي حد لمقطوعة الضمان الاجتماعي ٣٠ ألف ريال سعودي. تصرف حسب أولوية التقديم، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع المستفيدين بالترتيب على قوائم الانتظار.

الفئات المستحقة لإعانات مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الفئات المستحقة لصرف المساعدة المقطوعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- تصرف لأصحاب العجز الكلي والجزئي.

الأرمل والمطلقات الذي ليس لديهم دخل شهري.

كبار السن الذين ليس لديهم دخل شهري من الحكومة.

تصرف لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي .

. والمتزوجات اللاتي هجرننا أزواجهم وليس لديهم أراضي أو عقارات، أو دخل شهري.

الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة

توجد بعض الأوراق والمستندات التي حددتها مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-