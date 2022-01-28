تدربت في سوريا.. تونس توقف شابة خططت لتنفيذ عمل إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الجمعة، توقيف شابة كانت تعتزم تنفيذ عملية إرهابية في إحدى المناطق السياحية بالبلاد، إثر تلقيها تدريبا في سوريا.

وذكرت الداخلية التونسية، في بيان عبر موقع "فيسبوك"، أن الشابة تم توقيفها في مطار "تونس قرطاج"، في العاشر من يناير الجاري، أثناء قدومها من تركيا.

وبحسب المصدر، فقد جرى التوقيف بعد ورود معلومات إلى الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بشأن اعتزام شابة في الثانية والعشرين من العمر تنفيذ عملية إرهابية.

وعند التحري مع الموقوفة، كشفت أنها سافرت إلى تركيا في صيف 2020، ثم انتقلت سنة 2021 إلى سوريا بمساعدة شخص سوري الجنسية، حيث التحقت بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وشرعت في تلقي تدريبات بغية تحضيرها للقيام بعملية انتحارية.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الموقوفة جرى تحضيرها للقيام بعملية انتحارية في تونس بإحدى المناطق السياحية، كما أنها تواصلت خلال تواجدها بسوريا مع شخص تونسي الجنسية كان سيتولى انتظار حلولها بتونس وتمكينها من حزام ناسف.

ولدى التحري بشأن شريكها في العملية، تبين أنه عنصر إرهابي تم إيداعه مؤخرا في السجن لتورطه في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية كانت ستستهدف مسؤولين بارزين في الدولة خلال نهاية السنة المنقضية.

وعقب ختم الأبحاث، تم إحالة المعنية على النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كما تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها وسط تواصل البحث.