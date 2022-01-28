7 فبراير المقبل.. الخطوط الجوية المغربية تستأنف رحلاتها الدولية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخطوط الجوية المغربية، اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها الجوية الدولية المنتظمة بكافة شبكاتها ابتداء من 7 فبراير المقبل، وذلك طبقا لقرار الحكومة بإعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى المغرب.





وأشارت الخطوط الجوية المغربية- في بيان لها اليوم- إلى أنها ستعمل على استئناف رحلاتها المنتظمة التي ستضم جميع وجهات شبكتها الدولية. وأضافت أنه سيتم الالتزام التام بشروط السلطات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، وذلك من أجل ضمان سير جيد للرحلات، مع الالتزام بضمان حماية صحة وسلامة الركاب.

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