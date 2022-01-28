عاجل.. الداخلية التونسية تحبط عملية إرهابية كانت تستهدف مناطق سياحية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة التونسية فى بيان نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك "إثر توفر معلومات لدى الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطنى مفادها اعتزام فتاة (22 سنة) القيام بعملية إرهابية ببلادنا، وذلك بعد رجوعها من سوريا أين التحقت بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وتلقّت تدريبات".

وأضافت أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب حيث تولّت الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطنى مباشرة قضية فى الغرض والقيام بالتحريات اللازمة وإلقاء القبض على المعنية بمطار تونس قرطاج، يوم 10 جانفى 2022، قادمة من تركيا.

وأشارت إلى أنه بالتحرى معها، أفادت وأنها التحقت بتركيا خلال صيف 2020 لتتولّى خلال سنة 2021 التحوّل إلى سوريا بمساعدة شخص (سورى الجنسية) حيث التحقت بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وشرعت فى تلقّى تدريبات بغاية تحضيرها للقيام بعملية انتحارية.

وتابعت أنه "بمزيد تعميق التحريات معها، تبيّن أنه تم تحضيرها للقيام بعملية انتحارية ببلادنا بإحدى المناطق السياحية وبأنها تواصلت خلال تواجدها بسوريا مع شخص تونسى الجنسية الذى كان سيتولّى انتظار حلولها ببلادنا وتمكينها من حزام ناسف".

ولفتت الداخلية التونسية إلى أنه بالتحرى فى شأن شريكها فى العملية تبيّن أنه عنصر إرهابى تم إيداعه مؤخرا فى السجن من أجل تورطه فى التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية كانت ستستهدف مسؤولين بارزين فى الدولة خلال نهاية السنة المنقضية.

وأكدت أنه تم إحالة المعنية على النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب التى تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن فى شأنها والأبحاث متواصلة.