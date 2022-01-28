فاتورة الكهرباء السعودية كيفية سداد قيمة الفاتورة برقم الحساب ورابط تحميل تطبيق ALKAHARBA

الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء، ازدادت في الفترة الأخيرة عمليات البحث عن فاتورة الكهرباء، وفي ظل الخدمات والتجديدات الدائمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتوفير خدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، قامت المملكة بتطوير خدمة إلكترونية يستطيع من خلالها المواطن أن يقوم بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وذلك عن طريق الإنترنت فقط دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة،مما يوفر الجهد على المواطن ويحافظ على وقته، وفي هذة الفترة خصيصا وفي ظل الأزمة العالمية الحالية يجب توفير الحلول الإلكترونية البديلة لمنع ازدحام المواطنين.

تتيح الخدمة الإلكترونية لمواطنين المملكة أن يقوموا بالاستعلام عن كشوف السحاب الخاصة بالكهرباء ومعرفة المبلغ المطلوب سداده، وذلك عبر المنصة الإلكترونية التي قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتطويرها، برقم الحساب فقط، وهناك يعذ الخطوات الواجب إتباعها لمعرفة كشوف الحساب والإطلاع على المعلومات الخاصة بها، وهذة الخطوات سيتم شرحها في الفقرات القادمة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب

في هذة الفقرة سيتم شرح كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وهذا في حال كان لديك حساب على الموقع، وسيليه الشرح الخاص بكيفية إنشاء حساب جديد .

الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الكهرباء والطاقة من هنا

اختيار خدمات المشتركين ثم خدمات الفواتير

ثم الضغط على عرض الفواتير

إدخال رقم الهاتف الخاص بالحساب لعرض الفواتير .

خطوات إنشاء حساب جديد على موقع الوزارة

من الأمور التي يبحث عنها جميع مواطني المملكة العربية السعودية خلال هذا الوقت من كل عام التعرف على فاتورة الكهرباء ، حيث طورت المملكة العربية السعودية آلية إلكترونية يمكن من خلالها للمواطنين التعرف على فاتورة الكهرباء الخاصة بهم من خلال رقم العداد ، ويمكنهم أيضًا معرفة تاريخ دفع الفاتورة. للتأكد من حصولهم على أجرهم في الوقت المحدد حتى لا يتم معاقبتهم أو تغريمهم ، وبالتالي تمكنت الحكومة السعودية من توفير جهد ووقت المواطنين ومنعهم من التجمع والاختلاط مما قد يعرضهم لخطر التعاقد مع فيروس كورونا.