منصة مدرستي 1443 كيفية حل الوجب المدرسي عبر المنصة وحضور الدروس الخاصة بصفك التعليمي

منصة مدرستي 1442 أعزائنا القراء، ما زلنا نوافيكم بأهم الأخبار والتغطية الحصرية الخاصة بأخبار المملكة العربية السعودية، وهذا المقال هو خاص بأهم أخر التطورات الخاصة بالعملية التعليمية في المملكة، ونخبر حضراتكم في هذا المقال بآخر التطورات التي قامت بها الجهات المختصة في هذا المجال، لتطوير نظام التعليم التقليدي، وتوفير منصة تعليم إلكتروني مطورة، وذلك في إطار المجهودات الدائمة التي تقوم بها حكومة المملكة لمواكبة التقنيات التعليمية الحديثة، ليتلقى الطلاب الحصص الدراسية من خلالها، وهذة المنصة هي منصة مدرستي الإلكترونية، وفي الفقرات القادمة سنقدم لحضراتكم شرح خاص بأهم المعلومات عن المنصة، كذلك عن كيفية تسجيل حساب على المنصة ليتمكن الطالب من الحضور عليها والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلالها.

تهدف جميع الدول حاليا إلى توفير جميع الخدمات الحكومية من خلال الإنترنت، وما زالت الحكومة السعودية تقدم هذه الخدمات وتطورها من أجل التسهيل على المواطنين وتوفير الخدمات اللزمة لهم، وفي هذه الفترة يقع تحويل التعليم إلى تعليم إلكتروني ضمن خطة المملكة العربية السعودية في الفترات الحالية والقادمة، وحرصا من الحكومة على مجاراة التطور الإلكتروني والتقني تم تطوير منصة مدرستي لجميع الطلاب، وذلك جاء ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

تسجيل حضور على منصة مدرستي

يمكن للطلاب الراغبين في التقديم والتسجيل للحضور على المنصة والاستفادة من الخدمات التعليمية المقدمة عليها أن يقوم بذلك من خلال الموقع الرسمي للمنصة، وذلك بإتباع بعض الإجراءات والخطوات البسيطة التي سيتم شرحها في الفقرة القادمة :

الدخول على الموقع الرسمي للمنصة من خلال الرابط التالي هنا

يتم الضغط على اختيار إنشاء حساب جديد

يتم أختيار أسما للمستخدم وكلمة السر لإنشاء الحساب

كتابة معلومات الحساب في الأماكن المخصصة لذلك

أخيرا الضغط على زر تسجيل

منصة مدرستي التعليمية

هذه المنصة الإلكترونية التعليمية التي تم تفعيلها في تلك الفترة الأخيرة وفي ظل انتشار فيروس كورونا ، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب والحفاظ على سلامتهم ، وبالفعل استطاعت هذه المنصة أن تصبح واحدة من أكثر منصات إلكترونية تعليمية مهمة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت الوزارة أنه يتم تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب في جميع مستويات التعليم من خلال هذه المنصة ، وبالتالي فإن العديد من الطلاب مهتمون بالتعلم حول الخطوات التي يمكنهم من خلالها الدخول إلى المنصة التعليمية واستخدام الخدمات المقدمة من خلال المنصة.