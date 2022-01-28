بعد تعليق مفاوضات نووي إيران.. دعوة أوروبية إلى "قرار سياسي"

أعلن وفد الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، تعليق المفاوضات التي تجري في فيينا بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، داعيا مختلف الأطراف المعنية إلى اتخاذ "قرارات سياسية".

وكتب الدبلوماسي، إنريكي مورا، على "تويتر"، "يعود المشاركون إلى عواصمهم لإجراء مشاورات و(تلقي) تعليمات تمهيدا للعودة في الأسبوع المقبل. لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن".

وبدأت المفاوضات في أبريل 2021 في فيينا واستؤنفت نهاية نوفمبر بعد توقف لخمسة أشهر.

ونص الاتفاق الذي وقع بين إيران من جهة، وكل من ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا من جهة أخرى على تخفيف كبير للعقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران التي ردت بتخل تدريجي عن التزاماتها التي نص عليها الاتفاق.

واتاح وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض إحياء المفاوضات بعدما انسحب منه سلفه دونالد ترامب.

ويشارك الأميركيون في المفاوضات بشكل غير مباشر من دون أن يلتقوا الايرانيين، فيما يضطلع الاتحاد الأوروبي والأطراف الأخرون بدور الوسيط.

وأعلنت إيران، الاثنين، للمرة الاولى استعدادها للتفاوض مباشرة مع واشنطن التي أبدت بدورها استعدادا مماثلا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، منتصف يناير "أعتقد أن لدينا أسابيع قليلة لنرى ما إذا كنا نستطيع معاودة احترام الاتفاق بشكل متبادل".