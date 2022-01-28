عرض سخي من ماسك لشاب يتتبع تنقلاته الجوية

عرض الملياردير إيلون ماسك على شاب مبلغ 50 ألف دولار، وذلك مقابل التوقف عن متابعة تحركاته الجوية.

وأرسل الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، عرضه لجاك سويني مبتكر حساب ElonJet، والذي يتتبع تنقلات إيلون ماسك الجوية، عبر رسالة من "تويتر"، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال ماسك في رسالته إن الحساب يمثّل "خطرا أمنيا" واصفا الأمر بما يشبه "إطلاق النار من قبل شخص مجنون".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن سويني قوله لوسائل إعلام إنه لا يكسب سوى 20 دولارا شهريا من الحساب الذي أنشأه على "تويتر"، لكنه تلقى عرضا من ماسك بدأه بـ5 آلاف ومن ثم رفع المبلغ لـ50 ألف دولار.

وردّ سويني على عرض ماسك برسالة عبر "تويتر" قال فيها: "سيدعمني مثل هذا المبلغ في الكلية، وقد أحصل على سيارة ربما من طراز تسلا 3".

ولم يتلقى سويني أي رد من ماسك، علما أن حسابه لم يتسبب بأي حوادث قد تعرض حياة الملياردير للخطر.

ويعتمد سويني على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية، ليغرد في كل هبوط أو إقلاع، وقد سبق له أن أنشأ حسابات مشابهة لتتبع طائرات بيل غيتس وجيف بيزوس.

ورغم أن طائرة ماسك مدرجة في قائمة حظر التتبع، والتي تزيل معلومات التعريف، فإن الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على روبوت باستطاعته استخدام ارتفاع الطائرة والوقت الذي يستغرقه تلقي البيانات لحساب وقت طيرانها أو هبوطها.