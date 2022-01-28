شرطة بابل بالعراق تباشر التحقيق فى حادث انفجار أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للقيادة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول إنفجار داخل إحدى الغابات القريبة من معمل حليب متروك فى منطقة بستنة فرع الإمام التابعة إلى قضاء كوثى شمالى المحافظة". وأضاف البيان أن "المفارز الأمنية وجدت ثلاث جثث ضمن مكان الحادث تعود لرجل وطفلين وبالقرب منهم على الطريق توجد دراجة نارية نوع (ستوتة) بداخلها مجموعة من الحطب والحديد والعلب المعدنية وكانوا داخل الغابة لجمع الحطب".

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