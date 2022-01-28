عاجل.. روسيا تعلن منع دخول مسؤولين بالاتحاد الأوروبى إلى أراضيها

وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان إن المسؤولين الممنوعين من دخول أراضيها هم خصوصاً ممثلو القوى الأمنية والهيئات التشريعية والتنفيذية فى عدد من دول الاتحاد الأوروبى، لأنهم "مسؤولون شخصياً عن إشاعة السياسة المناهضة لروسيا".
وتشمل قائمة الممنوعين من دخول أراضى روسيا أيضاً رؤساء عدد من الشركات العسكرية الأوروبية الخاصة، إضافة إلى سياسيين من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. وبحسب وزارة الخارجية الروسية، يأتى قرار موسكو هذا "اعتماداً على مبدأ المعاملة بالمثل والتكافؤ".
وجاء فى بيان وزارة الخارجية الروسية حول الموضوع: "إجراءات الرد الروسية موجهة فى المقام الأول على رؤساء الشركات العسكرية الخاصة الأوروبية العاملة فى مناطق مختلفة من العالم".
وتابع البيان: "أضيف على القائمة الجديدة أيضاً ممثلى وكالات إنفاذ القانون والسلطات التشريعية والتنفيذية لعدد من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، والذين يتحملون مسؤولية شخصية عن تعزيز السياسات المعادية لروسيا وفرض الإجراءات التى تنتهك الحقوق المشروعة للسكان الناطقين بالروسية ووسائل الإعلام".
وأوضح البيان أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت الجانب الأوروبى بهذه الخطوة بإرسال مذكرة إلى بعثة الاتحاد الأوروبى لدى روسيا.
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