وزير الصحة الألمانى: أوميكرون تحت السيطرة رغم الأرقام القياسية

جدة - نرمين السيد - وزادت أعداد الحالات الناتجة عن المتحور شديد العدوى فى الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان فى الاتحاد الأوروبى بشكل حاد فى مرحلة متأخرة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى فى المنطقة.

ويعزو المسؤولون ذلك إلى قيود مثل تلك المفروضة على التجمعات الخاصة وإغلاق الملاهى الليلية والاشتراطات المفروضة على مرتادى المطاعم والحانات، بضرورة تلقى جرعة معززة أو تقديم نتائج اختبار سلبية، ورغم ذلك تستمر الإصابات فى الارتفاع بشكل حاد فى البلد الذى يبلغ تعداد سكانه ثلاثة وثمانين مليون نسمة.

والخميس، تجاوز عدد الحالات الجديدة المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 200 ألف حالة للمرة الأولى.

وشهد معدل الإصابات الجمعة ارتفاعا قياسيا آخر بلغ 1073 حالة جديدة بين كل مائة ألف شخص فى أسبوع.

وهذه الإحصاءات لم تمنع وزير الصحة كارل لاوترباخ من التصريح بأن السلطات "تسيطر على موجة أوميكرون فى ألمانيا فى الوقت الحالى".

وصرح لاوترباخ للصحفيين فى برلين بأن معدل الإصابة بين كبار السن، وكثير منهم لم يتلقوا التطعيم، أقل بكثير من المتوسط.