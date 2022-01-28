الوكالة الأوروبية للأدوية توصى باستخدام أقراص Pfizer المضادة لكورونا

جدة - نرمين السيد - أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية فى الاتحاد الأوروبى الضوء الأخضر لحبوب شركة Pfizer المضادة لكورونا لعلاج البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، حيث تسعى المنطقة لتعزيز ترسانتها لمحاربة فيروس كورونا.





وتسمح مصادقة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) على الموافقة المشروطة، إذا اتبعتها المفوضية الأوروبية كالمعتاد، للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بنشر الدواء بعد أن أعطى المنظم إرشادات لاستخدامه فى حالات الطوارئ فى أواخر العام الماضى.

وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا من بين حفنة من دول الاتحاد الأوروبى التى اشترت العقار، الذى يحمل علامة باكسلوفيد.

وأجازت الولايات المتحدة فى ديسمبر كانون الأول عقار مولنوبيرافير المماثل لباكسلوفيد وميرك.

وقالت مفوضة الصحة فى الاتحاد الأوروبى، ستيلا كيرياكيدس، إن الكتلة تحقق الآن تقدمًا جيدًا فى ترتيب العلاجات، التى وصفتها بأنها خط دفاع ثانٍ بعد اللقاحات.