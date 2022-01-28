نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان لجميع الجامعات العراقية بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي على مستوى جميع الجامعات العراقية، على شكل نستعرضه و نتابعه مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخر تعمل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على تفعيل روابط الكترونية لأجل مساعدة جميع الطلاب والطالبات على الحصول على نتائج القبول الموازي وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحان، حيث عاش عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء الأمور بشكل مؤخر ترقب ظهور تلك النتائج التي من المخطط وفقاً تأكيدات وزارة التربية والتعليم على ان يتم نشرها اون لاين امام جميع الطلاب والطالبات، الامر الذي تسبب عليه زيادة حدة البحث حول تلك النتائج، حيث أشارت بشكل مؤخرا وزارة التربية والتعليم العراقية على اتمام اعتمادها امام نحو 20 ألف طالب وطالبة اصبح بامكانهم من المنزل اجراء الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الذي فعل خصيصاً لتنزيل ملفات نتائج الطلاب بشكل مبسط وسهل للغاية نستعرض نتابع مع حضراتكم الان

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الرابط الإلكتروني الذي من خلاله تم نشر نتائج القبول الموازي أمام جميع الطلاب والسادة أولياء الأمور، على ان يصبح بإمكانكم بمنتهي السهولة الاستعلام عن تلك النتائج واستخراجها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

تسجيل المحافظة التي يتبع اليها الطالب

النقر على ايقونة عرض النتيجة لتكون على الفور أمامكم النتائج بالحال

هذا وقد بدء العام الدراسي بالعراق فى اليوم السابع والعشرون من يناير الماضي، على ان نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز كافة التفاصيل المطروحة حول طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين امام جميع الطلاب