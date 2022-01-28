رابط موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021، يترقب طلبة المدن العراقية بفارغ الصبر رؤية نتائج القبول الموازي وهذا بعد الافصاح مؤخراً عن قرب تنزيلها على المواقع التى لها حق نشرها والتى تُشرف عليها وزارة التعليم بنفسها، تأتى اهمية هذه النتائج فى انها ستحدد المرحلة القادمة والتى تعد من اهم المراحل التى يخطوها الطلاب طوال مسيرتهم التعليمية حيث يتحدد على اساسها الكلية التى سينضم لها الطالب بالطبع وفقاً لمجموعه، لذا بالفقرات القادمة سنطلعكم على كل ما تريدون الاطلاع عليه بخصوص نتائج القبول الموازي.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

فى الساعات الاخيرة افصحت التعليم العالي العراقية ان نتائج القبول اقتربت على التواجد امام اعين الطلاب وانهم ستمكنون من رؤيتها فور تنزيل كافة النتائج على المواقع التى ذكرت الوزارة انها ستتبني مسؤلية نشر النتائج، وبالفعل نزلت نتائج القبول الموازي على منصة نتائجنا تلك المنصة التى لها الاحقية فى نشر النتائج وتخضع تحت اشراف من وزارة التعليم لضمان ان النتائج ستكون صحيحة.

اعلان نتائج القبول الموازي الكترونياً

كبقية الوزارات لجأت التعليم للسُبل الالكترونية كى يتم نشر النتائج عليها سواء القبول الموازي او غيرها، وتأتي هذه الخطوة رغبةً من الوزارة فى الحفاظ على سلامة الطلاب من التعرض لاى تزاحم اثناء الذهاب للاطلاع على نتائج القبول من الكشوفات الموجودة بالمدارس، فبعد تطبيق كافةً اجراءات الوقاية للطلاب اثناء خوضهم للاختبارات واصلت الوزارة بتطبيق سُبل الحماية كذلك عند الاطلاع على نتائج القبول الموازي.

نتائج القبول الموازي على موقع نتائجنا

موقع نتائجنا من احد المواقع البارزة التى اشتهرت فى السنوات الاخيرة فى نشر النتائج لـ طلبة العراق بشتى المراحل وليس القبول الموازي فحسب، ويثق الطلاب فى نتائجنا لانها تخضع لاشراف التعليم العالي العراقي حيث يتم تنزيل النتائج مباشرةً من كشوفات المدارس اى لامجال للخطأ، كما توفر ايضاً نتائجنا خدمة للطلاب حيث يقبلون على انزال نتائجهم على اجهزتهم بى دي اف، لذا على من يهتم بالنظر الى نتائج القبول الموازي من نتائجنا عليه تطبيق الاتى:-