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عمر شويل - جدة شروط تقسيط السيارات من المعارض وما هي أفضل طريقة لسداد الأقساط ٬ تعتبر السيارات من أهم وسائل المواصلات ، وعلى الرغم من حاجة الإنسان لها ، إلا أنه لا يمكن للجميع شرائها نقدًا. لذلك نجد فكرة واسعة الانتشار لشراء السيارات بالتقسيط ، ولهذا السبب خصصنا هذا المقال للحديث عن شروط تقسيط السيارات من المعارض.

شروط تقسيط السيارات من المعارض

عند شراء سيارة بالتقسيط من صالة عرض ، من الضروري الانتباه إلى مجموعة من الشروط التي يجب توافرها قبل أو أثناء عملية البيع والشراء:

وجود عقد التقسيط: يراعى في العقد مراعاة دقة المعلومات الواردة فيه ، لا سيما الأمور المتعلقة ببيانات طرفي العقد ، وكذلك السعر المتفق عليه بين الطرفين ، في بالإضافة إلى المبلغ الذي تم دفعه ، والجزء المتبقي ، مع التأكيد على وضوح البند المتعلق بشروط وطريقة التقسيط. تسليم البائع والمشتري نسخة من العقد.

آلية السداد: قبل إتمام عملية الشراء يشترط الاتفاق على نظام السداد حيث أن المشتري مسئول عن دفع الدفعة الأولى من ثمن السيارة قبل استلامها بشرط الاتفاق على نسخة لإتمام الدفع. باقي المبلغ على شكل أقساط يتم إيداعها في حساب صاحب المعرض مباشرة ، وربما تتم المعاملة عن طريق شيكات بنكية.

القدرة الائتمانية: يقصد بها فحص التاريخ الائتماني للمشتري ، بشرط موافقته المسبقة ، حيث تحدد الشركات المرخصة للعمل في مجال التحقق من الائتمان أهلية المشتري وقدرته على الدفع.

القدرة الائتمانية: يقصد بها فحص التاريخ الائتماني للمشتري ، بشرط موافقته المسبقة ، حيث تحدد الشركات المرخصة للعمل في مجال التحقق من الائتمان أهلية المشتري وقدرته على الدفع. الرسوم الإدارية: يسمح القانون للبائع بأخذ رسوم إدارية على عملية التقسيط بشرط ألا تتجاوز الرسوم 1٪ من إجمالي سعر السيارة ، وهذا الأمر معلوم وواضح في عقد التقسيط.

التأمين الإجباري: لا يمكن بيع السيارة قبل التأكد من توفير تأمين شامل لها ، حيث تكون قيمة التأمين عادة 3-4٪ من قيمة السيارة ، ويتم احتسابها ضمن الدفعة الأولى.

استلام السيارة: بعد توقيع عقد التقسيط واستيفاء الشروط الأخرى يقوم البائع بتسليم السيارة بكافة مزاياها وممتلكاتها للمشتري.

فسخ عقد التقسيط

ينتهي عقد التقسيط بين البائع والمشتري في عدة حالات ، منها:

مخالفة المشتري لنظام السداد وعدم قدرته على سداد الأقساط ، وهنا يحق للبائع حسب شروط العقد المبني مسبقًا الحصول على السيارة ، أو إجبار المشتري إذا كان قادرًا على سداد كامل المبلغ. السعر.

عندما يتنازل المشتري عن عقد التقسيط مع ما يترتب على ذلك من نتائج مثل: يتحمل الرسوم الإدارية.

خطوات شراء سيارة بالتقسيط

يذهب المشتري إلى أحد معارض السيارات التي يريد الشراء منها.

يقدم المشتري المستندات الداعمة المتعلقة بعملية البيع ، مثل: محل الإقامة ، ونسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة ، وعنوان السكن ، ومكان العمل ، وتعريف الراتب المطلوب. على أن يكون أكثر من ثلاثة أضعاف القسط الشهري.

يتحقق البائع من صحة الأوراق ودقة المعلومات الواردة فيها ، وخاصة المعلومات المتعلقة بالقوة الشرائية والمالية للمشتري.

عند قبول طلب التقسيط ، يتم توقيع العقد الذي يوضح جميع تفاصيل عملية الشراء ، ثم يدفع المشتري الدفعة الأولى مع الرسوم الإدارية.

يوقع المشتري على ورقة تمنع بيع السيارة لحين سداد الأقساط ، أي أن السيارة لا تنتقل بالكامل للمشتري حتى يسدد جميع الأقساط.

تكتمل عملية الشراء بعد إتمام إجراءات ترخيص المركبة والتأمين.

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