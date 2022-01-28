نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاختبارات النهائية 1443 الفصل الدراسي الثاني وكم باقي على بداية الترم الثالث في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد الاختبارات النهائية 1443 حيث يعتبر التقويم الدراسي من الأمور التي تشغل بال العديد من أولياء الأمور والطلاب لأنه نظام يتم تطبيقه للمرة الأولى في تاريخ التعليم السعودي ومن خلال موقعنا سوف نوضح لك كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع تابع معنا.

مواعيد الاختبارات

كما انه تم إضافة العديد من التعديلات للتقويم الدراسي حيث كانت بداية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 21 من شهر محرم 1443 هجريا، وكان من المقرر أن يستمر أول فصل دراسي لمدة أسبوعين وأخيرا انتهى الفصل الأول في الموعد المحدد له عقب إجراء الاختبارات النهائية المتعلقة بالفصل الأول، والجدير بالذكر أن الاختبارات كانت حضورية على عكس العام السابق كانت الاختبارات عبر الإنترنت.

كم باقي على الاختبارات النهائية 1443

للإجابة على سؤال كم باقي على الاختبارات النهائية 1443 سوف نوضح لك عزيزي الطالب أنه من المتوقع أن يتم أجراء الاختبارات يوم 27 من شهر فبراير القادم 2022 والموعد بالتاريخ الهجري من المقرر أن يكون يوم 26 من شهر رجب 1443 وجدير بالذكر أن الاختبارات سوف تكون لمدة 10 أيام أما عن موعد انتهاء اختبارات النهائية 1443 من المقرر أن تكون يوم 6 من شهر شعبان أي أنه سوف تنتهي في شهر مارس القادم 2022.

التقويم الدراسي ١٤٤٤ بعد التعديل

ومن ناحية أخرى سوف يكون موعد إجازة الفصل الدراسي الثاني في أراضي المملكة العربية السعودية يوم 7 من شهر شعبان 1443 وهذا بناء على أخر تعديلات التقويم الدراسي الذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية ومن المقرر أن تستمر إجازة الفصل الدراسي الثاني 10 أيام وبعدها يبدأ الفصل الدراسي الثالث.

تاريخ بداية الفصل الدراسي الثالث

كذلك أوضح مصدر مسؤول في وزارة التعليم السعودية أن الفصل الدراسي الثالث من المقرر أن يكون بدايته يوم 17 من شهر شعبان 1443 وهو يوم 20 من شهر مارس 2022 بالنسبة للتاريخ الميلادي وتم الإعلان كذلك أن الفصل الدراسي الثالث من المقرر أن يستمر لمدة 14 أسبوعا بناء على التقويم الدراسي ١٤٤٣ الذي أعلنت عنه وزارة التعليم.

أما عن موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث 1443 وفقا لجدول التقويم الدراسي فإنه سوف ينتهي في يوم الخميس الأول من شهر ذي الحجة وبالنسبة للتاريخ الميلادي سوف يكون يوم 30 يونيو من عام 2022.