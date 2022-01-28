طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية وشروط التقديم

طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية من الأشياء الهامة التي تشغل العديد من المواطنين داخل المملكة، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن توفيرها لعدد من الأراضي بجميع المحافظات والتي يمكن الحصول عليها من خلال التسجيل في سكني للمستحقين الذين تتوفر فيهم شروط الأراضي المجانية للنساء وكذلك الرجال هذا بالإضافة إلى العديد من منتجات وزارة الإسكان الأخرى ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية.

طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية

تم إتاحة طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية لكافة المواطنين من قبل وزارة الإسكان وذلك رغبة منها في توفير كافة سبل الأمان والراحة لهم، ويجب على الراغب في التسجيل في الأراضي المجانية المرور بالخطوات التالية:

خطوات التقديم على الأراضي المجانية منصة سكني

عليك في البداية الدخول لمنصة سكني.

تدوين بيانات الدخول الخاصة بك، وبعدها يجب النقر على تسجيل الدخول.

يطلب الموقع إدخال بيانات هويتك وكذلك تاريخ ميلادك ويجب إدخالها بصورة صحيحة.

اختيار الأراضي المجانية.

تعرض المنصة بعض الإقرارات التي يجب الموافقة عليها.

بعد ذلك يجب الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل المنصة.

النقر على استكمال الطلب.

بمجرد الانتهاء من استكمال الطلب يظهر أمامك رسالة تفيد بتأهلك للحصول على الأراضي المجانية من عدمه، وفي حالة الرفض يظهر أمامك أسباب الرفض.

شروط التقديم على الأراضي المجانية

وضعت الوزارة عددًا من الشروط التي بدونها لا يتم قبول طلب الاستفادة من الأراضي المجانية وتضم هذه الشروط: