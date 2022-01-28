أخبار اليمن : طيران العدوان يجدد غاراته على 3 محافظات يمنية

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طيران العدوان يجدد غاراته على 3 محافظات يمنية

جدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على مأرب والجوف والبيضاء. طيران العدوان يجدد غاراته على 3 محافظات يمنيةجدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على مأرب والجوف والبيضاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ14 غارة مديرية الوادي، و7 غارات مديرية الجوبة، وغارتين مديرية رغوان بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف، وغارتين على مديرية ناطع في البيضاء.

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