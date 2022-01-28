مقتل وإصابة 20 حوثيا فى كمين نصبه الجيش اليمنى غرب مأرب

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، عن مصادر محلية أن الجبهتين الجنوبية والغربية لمأرب تشهدان اشتباكات عنيفة ومتقطعة بين الجيش الوطنى والمقاومة مع الميليشيات الحوثية.

وأوضحت أن الجيش تصدى لهجوم متزامن على امتداد جبهتى الكسارة والمشجح غرب المحافظة، وحاولت الميليشيات التسلل عبر أحد الأودية قبل الفجر مع غطاء نارى كثيف، لكن قوات الجيش ردت على مواقع النيران ونصبت كمينًا تمكنت من خلاله من قتل وجرح العناصر المتسللة، والتى بلغت أكثر من 20 عنصرًا حوثيًا.

وعبر قرون البور، شنت الميليشيا هجومًا عنيفًا تصدت له قوات الجيش الوطنى والمقاومة واستطاعت أن تحرر أجزاء من جبل اللجمة.

كما نجحت مقاتلات التحالف فى تدمير 4 أطقم وناقلة جند وذخيرة فى الخط الرابط لمعسكر أم ريش الاستراتيجى فى مديرية الجوبة فى الوقت الذى تضغط فيه القوات الشرعية لاستعادة المعسكر.