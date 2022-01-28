هولندا تسجل زيادة قياسية فى إصابات كورونا بأكثر من 74 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيانات الواردة على موقع معهد الصحة العامة الهولندى، فقد ارتقى بذلك إجمالى عدد الإصابات المسجلة فى هولندا منذ ظهور الوباء إلى 4 ملايين و205 آلاف و649 إصابة، بينما بلغ إجمالى الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجى، حتى اليوم 21 ألفًا و262 حالة، بعد وفاة 9 مصابين خلال اليوم الأخير.

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