خطوات فتح حساب ادخار للمقيمين والسعودين في بنك البلاد بقيمة 100 ريال فقط

خطوات فتح حساب ادخار للمقيمين هو احد اهم الأشياء التي يبحث عنها كل مقيم خارج بلادة في أي دولة كانت، وذلك لتوفير جزء من دخلة بشكل مستمر وادخاره لتقلبات الزمن أو لبناء مستقبله عندما يعود إلي وطنه، ومن هذا المنطلق تسعي كافة البنوك في المملكة العربية السعودية إلي توفير كافة الإجراءات المناسبة والبسيطة للتسهيل علي المقيمين فتح حسابات ادخارية في البنوك السعودية المختلفة، وسبق إن تحدثنا في مقال سابق عن طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين، وفي نفس السياق ومن بين هذه البنوك بنك البلاد الذي اعلن عن مزايا جديدة بات يوفرها عند فتح حساب ادخار والتي ممن أهمها أن الحد الأدنى للحساب 100 ريال سعودي فقط سواء كنت مقيم أو مواطن ستتمكن من فتح حساب بهذا الحد الأدنى والاستفادة من الأرباح التي ستختار دورية الحصول عليها.

خطوات فتح حساب ادخار للمقيمين في بنك البلاد إلكترونيا

لابد من وجود تطبيق بنك البلاد الإلكتروني المناسب لنظام هاتفك الأندرويد أو الأيفون.

قم بإنشاء حساب على التطبيق ومن ثم قم بتسجيل الدخول على حسابك.

من القائمة الرئيسية الخاصة بالتطبيق قم باختيار “الادخار”.

قم بالضغط على “الحصول على حساب ادخار جديد” من بعدها قم بالنقر على “ألتفاصيل” لتقوم بالاطلاع على جميع الشروط والأحكام.

بعد أن تتأكد من أن جميع الشروط مناسبة لك قم بالنقر على “تقدم بالطلب الآن”.

سيظهر أمامك نموذج التقديم يجب أن تقوم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة ومن ثم قم بالنقر على “التالي”.

سيقوم التطبيق في غصون ثوانِ معدودة بفتح حساب الادخار الخاص بك بنجاح.

وعلى هذا يمكنك الآن التقديم للحصول على بطاقتك الائتمانية والحصول على كافة الخدمات التي يقدمها بنك البلاد لجميع عملائه بكافة حسابتهم البنكية.

رقم السويفت كود بنك البلاد

يرغب الكثير من العملاء في الإطلاع على رقم السويفت كود أو الرمز التعريفي لبنك البلاد الذي من خلاله يتم استخدامه في إجراء التحويلات البنكية خارج السعودية، وفيما يلي نوضحه لك:

رقم السويفت كود للمنطقة الشمالية والشرقية: ALBISARIDAM. وأيضا رقم السويفت كود للمنطقة الوسطى والحوالات: ALBISARIXXX. رقم السويفت كود للمنطقة الغربية والجنوبية: ALBISARIJED​.

رقم بنك البلاد

للتواصل مع بنك البلاد المالية اتصل برقم: 920003636.

وأيضا للتواصل عبر رقم الفاكس: 0112960299.

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

يمكنك التواصل مع البلاد المالية للتداول إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لبنك البلاد في المملكة العربية السعودية.