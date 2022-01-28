رسوم رخصة القيادة للنساء الجديدة وكيفية سداد الرسوم

رسوم رخصة القيادة للنساء تختلف رسوم استخراج رخصة قيادة للنساء في المملكة العربية السعودية باختلاف نوعها ومدتها وغيرها من العوامل، وقد أعلن ملك السعودية بالسماح للنساء بالقيادة، تم تنفيذ الطلب والسماح للمرأة السعودية بالقيادة مثل الرجل ولكن المملكة قد وضعت شروط لمن تتقدم للحصول على رخصة قيادة، لابد من تقديم كافة الأوراق الأصلية مع الصور حتى يتم قبول الطلب، لذلك لابد من التأكد من توفرها معك أثناء التقديم، ويجب إجادة القراءة والكتابة شرط أساسي، وذلك لتمكن قائد المركبة من قراءة إشارات المرور المنتشرة في الطرقات، وكذلك يسمح بزوجات المقيمين بإستخراج رخصة قيادة، وكذلك يجب النجاح في الاختبارات العملية والنظرية وخلوها من الأمراض التي تعيق القيادة.

رسوم رخصة القيادة للنساء

استخراج رخصة القيادة للمرة الأولى برسوم قدرها 40 ريال سعودي لمدة عام. رخصة القيادة المؤقتة برسوم قدرها 100 ريال سعودي. تجديد رخصة القيادة لمدة عشر سنوات برسوم قدرها 400 ريال سعودي. حالة تجديد رخصة القيادة لمدة 5 سنوات فإن قيمة الرسوم تصل إلى 200 ريال. أما في حالة تجديدها لمدة 10 سنوات فإن رسوم التجديد تصل إلى 400 ريال. استخراج الرخصة لمدة عامين بقيمة قدرها 85 ريال سعودي. تجديد رخصة القيادة لمدة عامين برسوم قدرها 80 ريال سعودي.

كيفية سداد رسوم رخصة القيادة إلكترونيًا

الدخول إلى تطبيق البنك الخاص بحساب صاحبة السيارة ومن ثم البدء بتسجيل الدخول. يتم النقر على خيار المدفوعات من قائمة الخدمات الإلكترونية للبنك. بعد ذلك اختيار خدمة رخصة القيادة ومن ثم الضغط على خدمة إصدار رخصة. ثم إدخال بيانات الرخصة من تحديد نوعها ومدتها. يتم بعد ذلك إدخال قيمة الرسوم المطلوبة للدفع. تأكيد إجراء الدفع عبر إدخال كلمة السر التي تم إرسالها لكِ عبر الهاتف المحمول.

كيفية حجز موعد رخصة القيادة للنساء